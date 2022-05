Desy estalla contra Kiko Matamoros y le acusa de manipular a Ignacio en su contra

Varios son los enfrentamientos que están surgiendo en isla, pero uno de los más notados en las últimas semanas, lo protagonizan Desy y Kiko Matamoros. La exconcursante de ‘Gran Hermano’ culpa al colaborador de ‘Sálvame’ de haberse acercado a Ignacio por su apellido, además de haberle manipulado para conseguir que este la nomine. Recordemos que se convirtió en la nominada directa por parte del líder de grupo.

Ya ha confesado en varias ocasiones no poder soportar a su compañero. A pesar de todo, la sevillana piensa que él es el culpable de que se encuentre esta semana nominada. Aunque no es el único concursante que Desy tiene en el punto de mira, ya que piensa que Ignacio de Borbón, a quien ha apodado como “El principito”, es otro de los culpables de que su continuidad en el concurso penda de un hilo, la audiencia. En las últimas imágenes de la convivencia, hemos visto como la concursante cargaba contra el colaborador argumentando que no se habría acercado al actual líder de grupo si no fuera por el apellido que tiene.

Desy se ha desahogado con sus compañeros sobre su relación con Kiko Matamoros: «Si me voy esta semana, antes desenmascaro a Kiko» 😱 🌴 #ConexiónHonduras5 https://t.co/Sr0aktt8XF — Supervivientes (@Supervivientes) May 22, 2022

Tras su último enfrentamiento durante la pasada gala del domingo, Desy no ha dudado un instante en cargar contra Kiko Matamoros junto a su nuevo grupo: “Él me preguntaba a mi quién soy y me dan ganas de decirle pero y tú ¿Qué ha hecho él en la vida a parte de lo que ya sabemos todo el mundo?”. El resto de los concursantes de Playa Royale se unían a la conversación: “No es una persona sensible”, comentaba Mariana Rodríguez, mientras que Marta Peñate confesaba: “Pierde los papeles, se vuelve loco y pierde los papeles, y a tomar por saco todo”.

Lo que tiene bien claro la sevillana es que habrá venganza. Y es que, tal y como ella misma ha revelado en dicha conversación junto a sus compañeros, si se da el caso que se convierte en la nueva expulsada, se encargará personalmente de enmascarar a la pareja de Marta López Álamo. Además, la concursante advierte que guarda un as bajo la manga, ya que según ella tiene más peligro fuera que dentro del concurso.