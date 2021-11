El público esperaba la presentación del videoclip de ‘Me salvas’, una canción de David Bustamante que incluyó en su disco ‘Veinte años y un destino’, donde recopila las canciones más significativas de su carrera musical. En esta ocasión, contó con Pablo López para hacer una colaboración en dicha canción y ahora nos han presentado el making of de la grabación en el estudio.

En este vídeo de apenas un minuto y medio explica Pablo el porqué de esta colaboración y lo hace de una forma muy emotiva. “Mi historia con David empieza en 2011 en octubre. Él me da la oportunidad de grabar una canción mía que se llama ‘Mío’ y tiene la deferencia de invitarme a un concierto, en Málaga”, son las palabras con las que López empieza a explicar la importancia de la canción para él y el surgimiento de su amistad con Bustamante que no ha decrecido con los años. «Conectamos muchísimo, estuvimos tocando juntos en muchísimos escenarios», explica el cantante con alegría.

Es ahora cuando Pablo aclara por qué esa canción y no otra: “Me estaba salvando realmente de muchas oscuridades a veces de no ver la luz, de que nadie me escuchara. Me parece muy emocionante escucharla juntos”. De esta forma tan sensible se expresa el cantante malagueño al hablar de quien le ayudó en su carrera musical y para acabar el vídeo expresa que “no puede haber historia más bonita”.

‘Me salvas’ es una canción que David Bustamante estrenó en 2011 en su disco ‘Mío’. Al celebrar sus veinte años de carrera en la industria musical quiso recopilar los temas que más le marcaron y así fue, en enero salió a la luz. El disco llamado ‘Veinte años y un destino’ tiene además temas con otros artistas como Pastora Soler, Antonio Orozco o el reciente fallecido Àlex Casademunt, con quien compartía una de sus colaboraciones más famosas, ‘Dos hombres y un destino’.

Ahora David, está entregado al que es su primer musical en su carrera y es que está interpretando a Sam en ‘Ghost: El Musical’. Por otro lado, Pablo López ha sido confirmado como coach en ‘La Voz Kids’ y se enfrentará por primera vez a los niños en este programa musical.