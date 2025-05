El pasado martes 27 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. La expectación era máxima, puesto que el jienense prometió, tan solo un día antes, que respondería a Melody tras su dardo envenenado en plena rueda de prensa. Recordemos que la entrega del lunes se estaba grabando prácticamente al mismo tiempo que se estaba llevando a cabo el encuentro de la artista con la prensa. De esta forma, David Broncano quiso esperar al martes para tener tiempo a la hora de ver todo lo que la representante de España en Eurovisión 2025 dijo sobre él y su programa. Así pues, el jienense, en la noche del pasado martes, no dudó en mostrarse de lo más contundente: «Ha dicho que nos exigía disculpas. Respuesta rápida, Melody, no nos vamos a disculpar», respondió, ganándose el aplauso del público presente en el teatro.

Lejos de que todo quede ahí, David Broncano no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Ella quería un programa donde la respetasen, y creo que se le ha respetado». Además, aseguró que había hecho un repaso a lo que se dijo en esa entrega en la que Melody no acudió como invitada, a pesar de que estaba pactado desde antes de la celebración de Eurovisión: «Haciéndome cargo de que estaba en una situación difícil, empatizando mucho con ella, el mensaje acaba diciendo: ‘Espero que estés bien y te recuperes’». Y añadió, completamente serio: «Utilizar la carta de la salud mental como carta blanca para esto, cuando hay gente que sí tiene problemas… Creo que banaliza los problemas de salud mental. El resto, lo puedo entender. Creo que si algo no hacemos es trivializar esas cosas o acosar a gente. Si alguien le ha metido presión, no somos nosotros».

Maxi Iglesias y Juana Acosta visitan a David Broncano en ‘La Revuelta’

Tras las palabras del presentador, el programa siguió su curso. No solamente recibió a su compañero Jorge Ponce, sino también a dos invitados de lujo como son Maxi Iglesias y Juana Acosta. Los dos actores acudieron al espacio que se emite en La 1 de Televisión Española para presentar Matices, nueva serie de Skyshowtime. Se trata de un proyecto en el que se refleja la historia de seis pacientes que completan el tratamiento de un reconocido psiquiatra.

En un momento dado de la entrevista, David Broncano no dudó en hacer a sus invitados las preguntas clásicas. Recordemos que son dinero en el banco y relaciones sexuales en los últimos 30 días. De una forma muy habilidosa, Juana Acosta consiguió que el presentador de La Revuelta respondiese a la segunda de las preguntas clásicas.

«Ha sido un mes bueno. Cuando llega la primavera siento un fuego primario en mí», respondió, sin tapujos, David Broncano. Pero no todo quedó ahí, puesto que confirmó que, a pesar de la alergia, tiene algo muy claro: «Me juego la hospitalización con tal de follar». Un comentario que desató las risas entre los invitados y el público allí presente.