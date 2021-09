Danna Paola ha relanzado su éxito ‘Kaprichosa’ con un nuevo videoclip. La cantante y actriz mexicana, ha llevado su single más reciente a otro nivel, presentándolo de una manera totalmente distinta a cuando presentó esta canción por primera vez, el pasado mes de agosto.

Tras el lanzamiento de ‘Kaprichosa’ en agosto, Danna Paola lanzó un videoclip en que su perrita era la protagonista absoluta. La mascota de la artista tiene una gran importancia para ella, y no dudó en que se apropiase de todo el protagonismo de uno de sus proyectos.

Ahora, la artista acaba de lanzar un nuevo videoclip de esta canción, que no tiene nada que ver con el original. Un videoclip en el que ella es la protagonista, y en el que vuelve a demostrar su inmenso talento y su personalidad arrolladora frente a las cámaras.

Fue a través de sus redes sociales, donde la artista sorprendió a sus seguidores con un anuncio, en el que les redirigía a su perfil de Facebook. En él, sus fans podían ver un videoclip exclusivo grabado en Madrid, del que Danna Paola asegura estar “totalmente enamorada”.

“ITS OUT! Espero disfruten muchísimo este video exclusivo para Facebook que rodamos en Madrid. I’m so in love with this video -estoy enamorada de este vídeo-«, se puede leer en la publicación de Instagram de la artista, acompañado de un fragmento del vídeo.

Se trata de un videoclip de ‘Kaprichosa’ totalmente diferente al anterior, en el que vuelve a aparecer su perrita, Lucrecia, mientras que un conjunto de hombres son testigos de todos los caprichos de Danna Paola. Un videoclip a la altura de las expectativas, que no ha dejado a nadie indiferente.