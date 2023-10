Daniel Sancho: ¿por qué no puede solicitar el perdón del Rey de Tailandia?

Hace casi dos meses que Daniel Sancho fue detenido por las autoridades tailandesas, acusado de supuestamente asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta, un cirujano colombiano de 44 años. Un suceso por el que el hijo de Rodolfo Sancho podría llegar a ser condenado a cadena perpetua o, incluso, a pena de muerte.

En el caso de ser condenado a esto último, Daniel Sancho solamente tendría una opción para salvarse. Se trata de nada más y nada menos que el indulto real. ¿En qué consiste? Estamos ante un privilegio que únicamente el Rey de Tailandia puede llegar a conceder. A pesar de todo, el chef de 29 años aún no podría pedirlo.

El hijo de Rodolfo Sancho no reuniría los requisitos para poder hacer esta solicitud. Es decir, por el momento, todavía no ha sido juzgado y, por tanto, tampoco ha sido sentenciado. Así pues, hacer esta petición en estos momentos sería innecesario, ya que no llevaría a nada. Pero hay más cuestiones a tener en cuenta.

#ÚLTIMAHORA | La Policía tailandesa mantiene la acusación de asesinato premeditado contra Daniel Sancho. pic.twitter.com/N5A8h3oi6t — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 3, 2023

Según han dado a conocer los compañeros de La Razón, el chef de 29 años podrá realizar esta solicitud una vez sea condenado y hubiese cumplido un tercio de la pena impuesta. Solamente así podrá pedir que se le conceda ese perdón real. El Rey de Tailandia podría llegar a concederlo, pero de diferentes maneras.

Y es que el monarca podría liberar al preso, rebajar la condena o, incluso, conmutar la pena. Debemos recordar que Daniel Sancho, que está en prisión provisional desde el 7 de agosto, todavía está a la espera de juicio. Las autoridades tailandesas continúan inmersos en la realización del informe del presunto asesinato cometido por el hijo de Rodolfo Sancho.

Tan solo quedaría revisarlo para que, en el próximo mes, pueda ser entregado a la Fiscalía, tal y como han dado a conocer diversas fuentes policiales a EFE. Solamente a partir de ese momento se tendrá la oportunidad de acordar una fecha para la celebración del juicio. ¡Todavía queda esperar para conocer más detalles al respecto!