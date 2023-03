Daniel Radcliffe (‘Harry Potter’) y Erin Darke esperan su primer hijo

Daniel Radcliffe va a ser padre. El actor británico, conocido mundialmente por haber dado vida a Harry Potter en las películas basadas en los libros de J.K Rowling, se convertirá en padre de su primer hijo junto a su pareja, la actriz estadounidense Erin Darke, tras casi una década de relación.

La noticia del embarazo fue confirmada por el representante de Daniel Radcliffe, de 33 años al portal Page Six. La pareja, de 33 y 38 años respectivamente se conoció hace una década en el rodaje de la película Kill You Darlings, y ahora da un importante paso en su relación, tras haber anunciado que aumentarán la familia en los próximos meses.

Se trata de una noticia que no puede hacer más feliz a la pareja y a su entorno. De hecho, el propio entorno ha confirmado al diario The Sun, que ambos se encuentran absolutamente entusiasmados con la noticia y muy emocionados por «convertirse en una familia de tres».

Daniel Radcliffe is expecting his first child with Erin Darke. pic.twitter.com/4VeYQR4U53

«Daniel está súper contento con convertirse en padre. Su relación con Erin es muy especial y todo el mundo piensa que serán unos padres magníficos», señaló la fuente a The Sun, además, también revela que por precaución, los actores guardaron en secreto el embarazo hasta hace muy poco.

«Se lo contaron a sus familias y amigos recientemente. Es un momento muy emocionante. Lo han mantenido muy discretamente hasta ahora porque ella ya no puede esconder su barriguita más», tal y como se puede ver en las imágenes de la pareja paseando por Nueva York este fin de semana.

Por otro lado, aunque siempre ha sido muy discreto con su vida privada, Daniel Radcliffe sí ha hablado en alguna ocasión de su pareja, con la que casi lleva una década de relación, después de haberse convertido en inseparables en el rodaje de Kill You Darlings.

Wuhuuu Dan is gonna be a Daddy❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Pics from Today in NY😍😍😍

(More in the comments)#danielradcliffe pic.twitter.com/Bu1HyhGAJ4

— Daniel Radcliffe Germany (@Danradgermany) March 24, 2023