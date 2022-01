Dani Martín sigue siendo uno de los artistas españoles más escuchados y más queridos en el panorama musical español. Su trayectoria es una de las más logradas y ha conseguido con esfuerzo que su música llegue a otros países e incluso continentes. Acabó el año con el estreno de su nuevo álbum, ‘No, no vuelve’, con el que quiso homenajear a El Canto del Loco, la banda en la que comenzó su carrera y con la que alcanzó la fama.

Con este disco ha cambiado su anterior gira que tuvo que ser desplazada por la COVID-19 para llamarse ‘Qué caro es el tiempo’ y cantar todas las canciones que le han acompañado en su primera y segunda etapa. Cada vez que anuncia una nueva fecha en una ciudad del país, pocas son las horas que tarda en hacer sold out y es que en Madrid ha conseguido llenar cinco fechas distintas. Y es que un cantante que lleva veinte años en escenarios ya encuentra cómo sentirse cómo con su público y la manera de poder llegar a ellos. Ahora ha querido contarnos un ritual que sigue antes de subirse al escenario y que ha tardado mucho en encontrar el ideal.

“Esto es lo que he hecho antes de salir a cantar en esta gira. Después de 20 años tomándome un vino o unos gin tonics antes de salir a cantar, a veces varios, este año he encontrado la manera que me hace salir con aplomo, seguridad y sin nervios, con mariposas, con respeto a mi oficio, controlando todo y, a veces, emocionado de manera real”, han sido las primeras palabras que el madrileño ha escrito en su perfil de Instagram junto a una foto en blanco y negro donde aparece boxeando.

“Cada cual tiene su manera y la respeto, pero a mí esta me hace más feliz y me ha hecho disfrutar de lo que más me gusta”, ha añadido antes de los posibles comentarios que pueda recibir. “Que no me he comido a ningún gurú, que no, que sólo estoy aprendiendo cómo me siento mejor. Repito, cada uno que haga lo que quiera, esto es sólo una vivencia más que aquí vomito. Gracias a mi oficina, Puercoespín; a mi staff; a mi maestro, Pablo Navascués, y a vosotros”, ha finalizado dando las gracias a todos sus seguidores, su equipo y a todo su entorno.

Dani Martín se encuentra girando por todo el país desde finales de 2021 y todavía le quedan muchas fechas este 2022. Las entradas siguen agotándose y su disco no deja de sonar, hasta el punto de haberse convertido en disco de oro en España. «Gracias a las personas que siguen escuchando discos enteros. Me vale la pena estar un año en un estudio buscando y jugando con la música. Gracias de corazón por este Disco de Oro!!!», fueron las declaraciones que compartió tras recibir la gran noticia. Una vez más, el artista lo ha conseguido, ¿a qué esperar para conseguir tu entrada y verle en directo?