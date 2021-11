Dani Martín lo ha vuelto a hacer. El artista madrileño ha roto un nuevo récord con su nuevo álbum de estudio, ‘No, no vuelve’. Un disco muy especial, con el que rinde homenaje a la banda de su vida, El canto del loco, dándole una nueva vida a las canciones con las que el grupo hizo historia en la música de nuestro país.

Como era de esperar, ‘No, no vuelve’ ha tenido una gran acogida, no solo por los fans del mítico grupo madrileño, que han recibido el disco con una mezcla de nostalgia y emoción, sino también por todas aquellas nuevas generaciones que están descubriendo ahora las canciones del grupo.

Tras su salida al mercado, ‘No, no vuelve’ se posicionó como uno de los discos más vendidos del momento, convirtiéndose en el disco más vendido del año tan solo en su primera semana de lanzamiento. «NO, NO VUELVE es el disco más vendido de España en su primera semana. Gracias a todos…», escribió el artista en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dani Martín (@_danimartin_)

«Hola a todos, estoy muy contento. Me acaban de decir que ‘No, no vuelve’ es número uno en la lista de ventas, de los discos más vendidos de España, de nuestro país. Es un disco que, como todos sabéis nace desde el homenaje, desde el cariño. Creo que las canciones son las verdaderas protagonistas y creo que esta manera de volverlas a grabar era algo que me apetecía y que os gustado a todos y que os ha llegado con mucho cariño. Que gracias, que creo que es una buena noticia para la música, que vendamos esta cantidad de discos tan importante”, señala Dani Martín en el vídeo que acompaña la publicación.

El artista también ha querido agradecer a todas esas personas que han hecho posible este disco, y que lo han llevado a ser el disco más vendido del momento. Un éxito que comparte con todos aquellos con los que ha trabajado en el álbum, y por supuesto, por todos sus fans que le han vuelto a llevar a lo más alto.