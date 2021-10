Dani Martín lo ha vuelto a conseguir. El músico madrileño se ha convertido en uno de los nombres más buscados de los últimos días, y aunque El Canto del Loco no vaya a volver, si vuelven sus canciones y si volverán a corearlas miles de personas en directo.

Tras anunciar el cambio de nombre de su gira ‘Lo que me dé la gana’ a ‘Qué caro es el tiempo’, las entradas para los conciertos de Dani Martín han volado. Tanto es así que el artista ha conseguido agotar las entradas para los cuatro conciertos en el Wizink Center de Madrid en tiempo récord.

En total, casi 70.000 personas han hecho posible que Dani Martín agote las entradas para las cuatro fechas de sus conciertos en Madrid. De esta forma, se confirma el éxito de la convocatoria, marcada por la expectación ante el nuevo disco del artista con 10 canciones de El Canto del Loco regrabadas.

Después de lo que hemos vivido, y de lo que no hemos podido vivir, ya no tiene sentido que la gira se llame “Lo que me dé la gana”

Nos merecemos reencontrarnos con todas las canciones que nos han llevado a los lugares donde hemos sido felices. Y cantarlo todo. pic.twitter.com/my7yTpY3q1

— Dani Martín (@_danielmartin_) October 7, 2021