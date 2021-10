No, El Canto del Loco no vuelve. Este martes se confirmó que el posible regreso del grupo había sido un espejismo. Así lo desveló el ex vocalista de la banda, Dani Martín, tras anunciar la realidad del proyecto con el que tanta expectación había creado.

“No, no vuelve. Así se llama mi nueva canción, disponible a partir de mañana, a las 21:00. No, no vuelve. Así se llama el homenaje a la banda de mi vida, El Canto del Loco”, con estas palabras, el músico madrileño anunciaba el lanzamiento de una canción y un disco en homenaje al grupo.

Una brillante estrategia de marketing, con la que Dani Martín ha conseguido congregar toda la atención de las redes sociales, ante el anuncio de su próximo álbum de estudio. No obstante, los fans recibieron esta noticia con sentimientos encontrados.

Mientras que el domingo la ilusión inundó a millones de personas, nostálgicas de “aquellos años locos”, de entrar en garitos con zapatillas y de fotos en blanco y negro, este martes la decepción se apoderó de las redes tras el último anuncio del artista.

Unas All Star, un corazón que pinté en un banco con la pasión del que cree que todo es para siempre. No, no vuelve. Así se llama mi nueva canción, disponible a partir de mañana, a las 21:00. No, no vuelve. Así se llama el homenaje a la banda de mi vida, El Canto del Loco. pic.twitter.com/XdbKEULgDF — Dani Martín (@_danielmartin_) October 5, 2021

Los proyectos de Dani Martín siempre son recibidos con los brazos abiertos. Sin embargo, los vídeos publicados en sus redes durante los últimos días, habían generado un sentimiento de esperanza unánime, ante el posible regreso de la banda que marcó a toda una generación.

Aun así, y aunque las expectativas generales eran otras, tras hacerse a la idea de que el grupo no vuelve (ni volverá) de momento, los fans cuentan las horas para escuchar, ‘No, no vuelve’, la nueva canción de Dani Martín, que verá la luz este mismo miércoles a las 21:00 horas.

‘No, no vuelve’, es el primer adelanto del nuevo proyecto discográfico de Dani Martín. 10 de las canciones más icónicas de El Canto del Loco, regrabadas por el artista y reunidas en un mismo álbum, con el que rendirá homenaje a la banda de su vida.