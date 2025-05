Supervivientes 2025 se ha convertido en una de las ediciones más seguidas de los últimos tiempos. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola de las entregas que se emiten en Telecinco. El pasado jueves, los espectadores de este reality fueron testigos de un momento verdaderamente emotivo que tuvo una estrecha relación con Koldo Royo. Debemos recordar que el cocinero fue evacuado por el equipo médico al no encontrarse en óptimas condiciones. De hecho, el todavía concursante temía que los doctores pusiesen punto y final a su etapa en el concurso, ya que él quería marcharse al sentirse al límite, pero no quería hacerlo «por detrás». Han sido muchos los días que ha aguantado en esta aventura, muchos más de los que llegó a imaginar en un primer instante. Y es que, a pesar de haber sido una experiencia única, todo se desvaneció por momentos.

¿El motivo? Su cuerpo había llegado al límite y, contra eso, no podía hacer nada más. Es por eso que no tuvo reparos a la hora de pedir a la audiencia que no le salvaran en esta ocasión, ya que quería dar por finalizada su etapa en Supervivientes 2025. Y así fue. Un emocionado Koldo Royo hizo balance de su paso por el reality más extremo de Telecinco: «Haber estado dos meses y días es la leche». Y añadió: «Espero haber motivado a gente de mi edad que ha pasado una enfermedad, para hacerles saber que hay que seguir adelante. Me he encontrado gente que no me habría cruzado nunca en el camino, por edad o por otras historias. Me llevo amistad, comer unas grandes cenas… Esto es un juego». Eso sí, no abandonó la palapa sin dar las gracias tanto a los médicos como al resto del equipo de Supervivientes 2025.

Después de despedirse de sus compañeros, llegó uno de los momentos más esperados tanto por los ex concursantes como por los espectadores del reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, al instante en el que se ven por primera vez en el espejo después de tantas semanas.

El cocinero no pudo evitar quedarse sin palabras: «¡Estoy negro! ¡Cómo tengo las rodillas, he perdido mogollón!». Todo ello mientras tenía muy claro que su mujer iba a estar encantada con ese sorprendente cambio físico que había experimentado tras su paso por este concurso. «Estás mejor de lado que de frente. ¡Vaya barrizal que tengo! De cara no estoy mal, la verdad», alcanzó a decir.

Por si fuera poco, continuó analizando su nuevo rostro frente al espejo: «Habré perdido 14 o 15 kilogramos. Pensaba que Álex Adrover y Escassi habían perdido, pero yo… He perdido mucho». Acto seguido, el equipo de Supervivientes 2025 ha mostrado imágenes de la primera ducha de agua dulce de Koldo Royo tras poner punto y final a esta aventura.

«¡Qué ganas!», exclamó el ex concursante de Supervivientes 2025, y fue más allá: «Cómo se agradece una ducha. Esto es la repera, ¡qué rico!». Sin duda, a pesar de que ya haya acabado su paso por Honduras, lo cierto es que el chef se ha convertido en uno de los concursantes que más ha sorprendido de esta edición. ¡Sin lugar a dudas!