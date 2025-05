‘Supervivientes 2025’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 1 de mayo?

El pasado jueves 1 de mayo, a pesar de ser festivo en nuestro país por el Día del Trabajador, Telecinco decidió, como suele ser habitual en estos casos, seguir adelante con la programación habitual de Supervivientes. Al fin y al cabo, se ha convertido en una de las ediciones que más éxito está cosechando en los últimos tiempos. Tras la gala del pasado martes, en la que el público descubrió que Joshua Velázquez era el primer salvado de la semana, llegamos al jueves con tres nominados, que eran Makoke, Manuel González y Koldo Royo. De esta forma, los tres concursantes de Supervivientes 2025 tuvieron que enfrentarse a ceremonia de salvación pero, en este caso, tenía relación con los cubos de barro y agua. Fue entonces cuando descubrimos que Manuel González salía de la lista de nominados, por lo que la expulsión estaba entre dos personas, que eran Makoke y Koldo Royo.

Una vez en Palapa, los concursantes de Supervivientes 2025 junto a Laura Madrueño tuvieron la oportunidad de escuchar -ya que no pueden ver imágenes hasta que pongan fin a la aventura- algunos de los tantos conflictos que han tenido en estos días. Todo ello mientras los todavía nominados no dejaban de pensar en la posibilidad de que esa era la última vez que iban a estar en la palapa, uno de los rincones míticos de este reality que se desarrolla en los Cayos Cochinos de Honduras. A pesar de que la espera llegó a parecer eterna para ambos, Jorge Javier Vázquez anunció que iba a comunicar el nombre del nuevo expulsado de la edición. Finalmente, confirmó que Koldo Royo ponía punto y final a su paso por Supervivientes 2025. Por lo tanto, la audiencia hizo caso a la petición que le hizo hace tan solo unos días, de no salvarle.

Koldo Royo, entre lágrimas tras convertirse en el nuevo expulsado de ‘Supervivientes 2025’

Al ser consciente de que su deseo de decir adiós a esta aventura se había hecho realidad, ya que quería marcharse con la cabeza bien alta y no por la puerta de atrás por cuestiones de salud, Koldo Royo no pudo evitar emocionarse. «Haber estado dos meses y días es la leche», comenzó diciendo al público del reality.

«Espero haber motivado a gente de mi edad que ha pasado una enfermedad, para hacerles saber que hay que seguir adelante. Me he encontrado gente que no me habría cruzado nunca en el camino, por edad o por otras historias. Me llevo amistad, comer unas grandes cenas… Esto es un juego», terminó diciendo el recién expulsado de Supervivientes 2025.

Eso sí, el cocinero no quiso dejar pasar la oportunidad de mandar un mensaje a la organización del concurso: «A todo el equipo que está ahí al sol haciendo este programa… Gracias al equipo médico y a todos». Todo ello mientras mencionaba que Laura Madrueño ha sido un «gran ejemplo» para todos los concursantes.