‘Cuéntame cómo pasó’: la razón por la que Ana Duato podría no haber sido Mercedes

Cuéntame cómo pasó se encuentra en la recta final de su historia y las emociones de los fieles seguidores de la producción española están a flor de piel. Recientemente, los espectadores han sido testigo del episodio dedicado a Mercedes Fernández, personaje interpretado por Ana Duato.

Debido a ello, la actriz acudió en calidad de invitada al programa de Late Xou con Marc Giró, un encuentro donde no dudó en comentar todo lo relacionado con el gran final de la serie. «Son 7 capítulos. Es corto pero muy intenso», explicó.

‘LateXou con Marc Giró’, que acaba de conseguir un premio Ondas, recibe el lunes como invitadas a Ana Duato, de @cuentametve, y a Candela Peña. Además, actuará la artista Julia Medina.https://t.co/vcmuqNXJ2c — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 20, 2023

Fue hace cuatro meses cuando los actores del elenco comenzaron a grabar el final de una historia que ha tocado el corazón de su audiencia durante 22 años. «Cuando hemos rodado han sido momentos muy emotivos. Llevamos tanto tiempo con una historia tan nuestra», admitió.

La entrevista de Ana Duato abordó todo tipo de temas y curiosidades relacionadas con la ficción. Pero, sin lugar a duda, una de las revelaciones que más dio que hablar fue cuando confesó que casi no interpreta el papel de nuestra querida Mercedes.

«No daba el perfil, primero porque buscaban una mujer con rasgos más españoles, era joven para el personaje. Yo no era la actriz adecuada, pero era difícil en aquel momento porque ninguna actriz se quería comprometer por muchas temporadas», señaló. A pesar de todo, y aunque tenía mucho miedo de que su personaje en Cuéntame cómo pasó no saliera bien, no cabe duda de que la valenciana lo ha bordado.