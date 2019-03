View this post on Instagram

Hacia tiempo que quería compartir con vosotros esta noticia, me van a faltar palabras para expresar todo lo que siento, pero lo voy hacer desde el corazón y el agradecimiento, este mes estaré grabando el último capítulo que interpreto a Maria Alcántara, un personaje que ha sido un gran regalo, con el que he aprendido muchísimo y pude disfrutar de mostrar su adolescencia, su ímpetu, su corazón y carácter, un pedacito de mi se quedará ahí, estos casi 6 años han sido increíbles, crecer junto a ella ha sido lo más bonito, pero ahora llega el momento de dar un salto, dar paso a otra etapa y verla como adulta y el mío de seguir preparandome para nuevas aventuras…Los nuevos comienzos son siempre especiales y apasionantes y es la hora de volar y recibir con los brazos abiertos nuevas experiencias que me hagan seguir creciendo tanto personal como artísticamente. GRACIAS a mi familia por apoyarme siempre, a mi representante @unica_representaciones a Elena Arnao (directora de reparto) a @grupo_ganga ,a @rtve a los guionistas, a los directores y a Miguel Angel Bernadeau por confiar en mi y haberme dado esta oportunidad de jugar, reír, crear, imaginar y sentirme enormemente feliz… GRACIAS a todo el equipo técnico y artístico (mis grandes compañeros) por vuestra generosidad y mirarme con tanta verdad, porque de una manera u otra siempre formareis parte de mi. Y un especial AGRADECIMIENTO es para todos vosotros, las personas que estáis leyendo esto, que me acompañais en este camino y me mostráis vuestro cariño, GRACIAS DE CORAZÓN❤️ #paulagallego #mariaalcantara #cuentamecomopaso #tve #misegundacasa