Cristina Porta se ha convertido, inevitablemente, en una de las grandes protagonistas de esta primera edición de ‘Secret Story’. Es más, es una de las claras favoritas para colarse en la gran final. La periodista deportiva, que partía como una de las más desconocidas en el mundo de Mediaset, ha ido ganando popularidad conforme pasaban las semanas.

A tal punto ha llegado la cosa que Cristina Porta consiguió salir vencedora del ajustado duelo con Adara Molinero en las últimas nominaciones. Las dos, por unas cuestiones u otras, se habían convertido pesos pesados de esta edición. Para bien o para mal, el paso de la periodista por la casa de Guadalix de la Sierra no está dejando indiferente a nadie.

Una de las cuestiones que más ha sorprendido recientemente ha sido la manera en la que se ha dejado llevar con Luca Onestini. Su fiel compañero y mayor apoyo en el concurso parece haberse convertido en algo más, por lo que no han dejado de llenarse de besos y caricias en ningún momento. ¡Quieren disfrutar de esta experiencia al máximo!

Lo cierto es que, a lo largo de estos días y semanas, Luca Onestini y Cristina Porta se han sincerado entre ellos en cuanto a cuestiones del pasado se refiere. La reportera, por primera vez en ‘Secret Story’, ha dado detalles de la relación sentimental que mantuvo con Borja Mayoral, exfutbolista del Real Madrid.

Entre otras cuestiones, Porta reconoció al italiano que no le gustaba en absoluto el ambiente en el que Mayoral se movía, puesto que se trataba de gente con un alto poder adquisitivo. Ella, en ese aspecto, no se sentía para nada bien. “Le dije que no me sentía cómoda. Él sabía que yo no era así”, explicó.

Además, dio a conocer algunos detalles de cuando acudía al estadio de fútbol para ver jugar a Borja Mayoral. Entre otras cuestiones, dejaba claro que no se sentaba junto a las novias de otros jugadores, puesto que apenas tenía conexión con ellas. Luca Onestini se estaba quedando sin palabras con su historia, por lo que le pidió que siguiera contándole más cosas al respecto.

“Era muy introvertido. Tenía muchas rayaduras porque a veces no jugaba”, continuó diciendo la concursante de ‘Secret Story’. “Después de los partidos nos íbamos a cenar y después terminábamos viendo otra vez el partido. Si jugaba mal, se lo decía”, añadió. En cuanto a la intimidad, la reportera reconoció que el futbolista se pasaba muchísimas horas jugando a la consola: “A veces me enfadaba con él porque no paraba de jugar. Una vez incluso me fui de su casa llorando porque me sentía ignorada”. Además aseguró que, en ese momento, “trató de detenerme y me escondió los zapatos”.