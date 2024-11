No es ningún secreto que Got Talent, con el paso de los años, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. A pesar de la gran cantidad de ediciones que llevan a sus espaldas, lo cierto es que siempre saben cómo dejarnos completamente sin palabras con los concursantes que suben a ese escenario, dispuestos a sorprender tanto al jurado como a los espectadores. Un claro ejemplo lo encontramos en las Hermanas Seguras que, el pasado sábado, protagonizaron uno de los grandes sustos de esta edición de Got Talent. ¿El motivo? Se vieron incapaces de terminar de realizar su espectáculo sobre el escenario. Y es que, el hecho de haber querido arriesgar y ponerse mucho más en peligro, ha acabado por superarlas de una manera verdaderamente impactante. Algo que, desde luego, ninguno de los espectadores del programa va a poder olvidar jamás.

Todo sucedió cuando las Hermanas Seguras se dispusieron a realizar la actuación en Got Talent. En un momento dado, tuvieron que hacer frente a un complicado y arriesgado movimiento. Fue entonces cuando la hermana que se situó mucho más arriba que la otra terminó por perder el equilibrio y cayó. A pesar de que lo intentó por segunda vez, volvió a ocurrir lo mismo. Dadas las circunstancias, y al ser conscientes de que estaban en un programa de televisión, el nerviosismo no tardó en hacer acto de presencia. Tras negar varias veces con la cabeza y entre lágrimas, una de las hermanas puso la mirada en su madre que se encontraba entre bambalinas. Así pues, optó por detener el show para evitar que la cosa fuese a más. Lejos de que todo quede ahí, fuimos testigos de cómo las fuerzas de la concursante empezaron a flaquear hasta tal punto que salió del escenario en brazos de su padre.

El programa, como no podía ser de otra manera, trató de ayudar en todo lo necesario. Es más, comunicaron que la concursante había sufrido un ataque de ansiedad y tuvo que ser atendida de urgencia por los médicos de Got Talent. Un mensaje que transmitió el propio Santi Millán que, tras lo ocurrido durante las grabaciones, quiso arrojar algo de tranquilidad a los espectadores y al jurado del programa: «Está bien. Le ha dado un ataque de ansiedad y está con los médicos».

Y añadió: «Está bien, lo han intentado, pero bueno… es lo que tiene jugar e ir al límite, que a veces…» Lejos de que todo quede ahí, el presentador del programa que se emite cada sábado en Telecinco fue mucho más allá: «Tranquilos, están en buenas manos y están sus padres también».

Además, Millán dijo algo más: «Esperemos que todo quede en un susto y pronto puedan volver a disfrutar sobre los escenarios y hacernos disfrutar a nosotros como hicieron en audiciones». Sea como sea, por fortuna todo quedó en un susto. Es más que evidente que el nivel está cada vez más alto en Got Talent por lo que, inevitablemente, pueden llegar a ocurrir diversas situaciones como la que tuvimos que presenciar.