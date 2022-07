Después de siete años juntos, CNCO se separa. El grupo ha anunciado su inesperada separación en una entrevista con Billboard con motivo de los Premios Juventud 2022. Sin embargo, se trata de una separación a largo plazo, pues cumplirán con sus compromisos personales hasta 2023.

«Nosotros siempre desde el principio nuestra intención fue inspirar a la gente que nos sigue. Al final estamos haciendo un servicio haciendo que cuando la música escuche nuestra música se divierta», comienzan explicando durante la entrevista con el citado medio.

Y añade: «Nos sentimos nerviosos pero emocionados y ansiosos. Siempre habíamos pasado que si pasaba tenía que ser muy natural y así está siendo», continúan los integrantes de CNCO durante su entrevista con la revista estadounidense.

CNCO spoke with Billboard ahead of their split announcement at #PremiosJuventud https://t.co/HL9QP6G1f1

— billboard (@billboard) July 22, 2022