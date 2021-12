Ocho años han pasado desde el fallecimiento de Mario Biondo, el marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva. Aunque en su día se determinó que su muerte se debió a un suicidio, el caso vuelve a abrirse tras el intento de los padres por esclarecerlo.

Aunque el trágico suceso sucedió en España, en la casa en la que el matrimonio convivía en Madrid, desde Italia se ha investigado y su familia dice tener muchas dudas acerca del resultado de la primera autopsia. En su tesón han conseguido que este tema vuelva a estar de actualidad.

Así son las claves del caso Mario Biondo

La historia de amor entre Raquel y el italiano comienza en Honduras, donde ella trabaja como presentadora en ‘Supervivientes’, puesto que ahora ocupa Lara Álvarez, y él es uno de los cámaras del programa. Poco más de un año después se casan en Sicilia.

En mayo de 2013 sucede lo inimaginable, ya que Mario es encontrado muerto en su domicilio. La pareja no pudo ni celebrar su primer aniversario de boda, sumiendo en una gran tristeza a la comunicadora, que tardaría más de dos meses en volver al trabajo.

Desde ese momento, la familia y la presentadora mantienen versiones completamente alejadas. Los padres del fallecido aseguran que su muerte no fue accidental y que en sus últimos minutos con vida estuvo acompañado de más personas.

Sus últimas horas

Horas antes de la tragedia, el matrimonio tuvo una discusión momentos antes de que Raquel Pusiera rumbo a Plasencia, su tierra natal. El viaje estaba previsto, por lo que no fue a consecuencia de ese enfado y la presentadora aseguró que no fue nada importante y que se despidieron con total normalidad.

Hora y media después de su marcha, Biondo realizó tres llamadas a un mismo número de teléfono, que resultó ser el de una persona que le pudo suministrar cocaína, tal y como descubrió la policía en la investigación. Esa tesis se refuerza al comprobar que sacó 110 euros de un cajero que nunca aparecieron, por lo que se puede suponer que se utilizaron para pagar la droga.

Los análisis posteriores al cuerpo sin vida del cámara dejaron claro que aquella noche consumió alcohol y drogas, un dato que la familia quiso hacer público a los medios. Aunque Raquel sabía que su marido tuvo adicciones en el pasado, parecía haberlo superado.

Desde las 23h, el matrimonio habló en varias ocasiones, tanto por teléfono como a través de mensajes de WhatsApp. Pasada la una de la madrugada, Mario se despedía con un «te quiero» y aseguraba que se iba a dormir, algo que no era cierto.

En paralelo, Mario Biondo estuvo hablando con sus hermano Emanuela y Andrea en las que la familia sostiene que se demuestra que Mario Biondo tenía proyectos futuros. De esta manera, defienden la tesis de que no pudo suicidarse.

Tras finalizar todas las conversaciones, el historial de su ordenador desveló que estuvo viendo pornografía y consultando datos sobre cómo el consumo de cocaína podía provocar infertilidad. Solo dos semanas antes descubrió que era estéril después de que la pareja intentase tener un hijo. Planeaban comenzar un tratamiento de reproducción asistida.

Tras aquello, decidió acudir a un burdel del centro de Madrid, donde los movimientos de su cuenta bancaria desvelaron que pagó tres copas con su tarjeta de crédito. La última, minutos antes de las tres de la madrugada. Después, regresaría a casa, donde volvió a ver contenidos pornográficos en su ordenador hasta las 05:59 h.

No sería hasta las 15:30 h del 30 de mayo, cuando un trabajador de ‘MasterChef’, programa en el que Mario Biondo trabajaba como cámara, avisó a Raquel Sánchez Silva de que su marido no había acudido a su puesto de trabajo y no contestaba a las llamadas.

A cientos de kilómetros, recordemos que la noche anterior viajó a Extremadura con su familia, pidió a su asistenta que acudiese a su casa para comprobar su había ocurrido. Para su desgracia, allí se encontró al italiano sin vida.

Según el informe policial, el cadáver se encontraba «en suspensión parcial, vestido con una camiseta roja y pantalón de pijama verde oscuro a rayas, con un pañuelo anudado en un extremo alrededor de su cuello y el otro en una de las estanterías del salón».

Madre mía el Salvame de hoy recreando la autopsia de Mario Biondo 💀😱 #yoveosalvame pic.twitter.com/YmS1QozSWH — ADOROMIVIDA 🦉🇺🇾 (@DIOSAPELITOZ) December 2, 2021

La familia de Biondo aseguró que practicaba este tipo de cosas desde que era pequeño. Tras la autopsia, tanto el juez como el forense encargados del caso decidieron cerrarlo determinando que fue un suicidio. Desde entonces, los padres del cámara luchar por demostrar que fue un asesinato.