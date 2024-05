Claudia Martínez muestra su diagnóstico médico tras ‘Supervivientes 2024’: «No me he inventado nada»

No es ningún secreto que el paso de Claudia Martínez por Supervivientes 2024 no ha sido nada fácil, ni mucho menos. Entre otras cuestiones, la ex participante de La isla de las tentaciones tuvo que hacer frente a numerosos y fortísimos dolores de estómago. Tanto es así que, en su última semana en el reality, estuvo aislada de sus compañeros y bajo observación por parte de los médicos.

A pesar de que fue expulsada por la audiencia, lo cierto es que Claudia Martínez habría tenido que abandonar igualmente la experiencia, precisamente, por prescripción médica. Es más, se confirmó que había dado positivo en Helicobacter pylori. A pesar de todo, tras publicarse en las redes sociales de Supervivientes 2024 un vídeo en el que la joven probaba todo tipo de comida, desde pizzas hasta hamburguesas, muchos han sido los espectadores que han puesto en duda la gravedad de su estado de salud.

Para tratar de arrojar mucha más luz sobre este asunto y, sobre todo, aclarar cualquier tipo de duda sobre su estado de salud, Claudia Martínez ha publicado un vídeo en Tik Tok. De esta forma, ha querido mostrar a todos y cada uno de sus seguidores los resultados de su diagnóstico médico.

«Veíais que en las pruebas estaba bien porque hacía todo lo que podía», comenzó diciendo la ex concursante de Supervivientes 2024. «Pero eso no quita que, en momentos puntuales, me duela muchísimo el estómago. Como me pasaba ahí», explicó, por lo que confirmaba que todavía no está recuperada.

Lejos de que todo quede ahí, Claudia Martínez siguió compartiendo más datos sobre su estado de salud: «Esta noche me ha dolido una barbaridad. De hecho, fui al médico el viernes y tengo que volver el jueves». A continuación, la joven mostró los resultados de las pruebas que le han hecho, donde se aprecia que, efectivamente, ha dado positivo en Helicobacter pylori.

«Yo no me he inventado nada, y la organización de Supervivientes menos», aseguró Claudia Martínez. Es más, confesó que se ha estado encontrando así de mal desde que se hizo el test de embarazo durante su participación en Supervivientes 2024: «Resulta que no era embarazo, sino esto», aclaró.

Afortunadamente, no siempre se ha encontrado del todo mal ya que había momentos en que su estómago le daba un respiro y podía disfrutar de la experiencia junto a sus compañeros. Eso es un punto que la influencer también ha querido aclarar: «Cocinaba, nadaba, tomaba el sol. Pero tened en cuenta que si te encuentras mal allí todo se multiplica por tres».

Además, quiso ir mucho más allá: «Imaginaos en Supervivientes, que no tenía comida, un sitio donde descansar bien…» A pesar de lo duro que ha sido esta experiencia para ella, sí que ha querido dejar algo muy claro a todos y cada uno de sus seguidores: «No sé si me hubierais echado antes, pero me hubiera gustado llegar más lejos».