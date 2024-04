El pasado jueves, en la nueva gala de Supervivientes 2024 presentada por Jorge Javier Vázquez, pudimos conocer el nombre del nuevo concursante expulsado de la edición. Tras pasar varios días alejada de sus compañeros por estrictas razones médicas, Claudia Martínez regresó a la Palapa de forma momentánea para conocer la decisión de la audiencia. Fueron ellos los que decidieron que ella pusiera punto y final a su aventura en Honduras.

Tras su experiencia en Supervivientes 2024, Claudia Martínez ha tenido la oportunidad de verse en un espejo por primera vez en semanas e, incluso, ha podido darse una ducha: «No valoramos nada esto que tenemos en España», aseguró la joven. Y añadió: «Cuando me duche con Mario, eso ya va a ser otro nivel».

Lejos de que todo quede ahí, la expulsada de Supervivientes 2024 ha podido disfrutar de una cena con grandes manjares, como es una hamburguesa, una suculenta pizza, sándwiches, patatas fritas… ¡No faltaba detalle! En el Última Hora del pasado lunes presentado por Laura Madrueño, pudimos ver a la joven probando todo tipo de platos. Algo que ha terminado por desatar la polémica.

Recordemos que Claudia fue evacuada y estuvo varios días separada de sus compañeros por fortísimos dolores de estómago. Es entonces cuando muchos no pueden evitar preguntarse si, ahora que ha sido expulsada, la dolencia ha desaparecido. Como era de esperar, esto ha provocado que las redes sociales se hayan llenado de mensajes criticando este gesto.

«En la isla parecía que se moría, tumbada, con dolores… Le detectan la bacteria helicobacter y a los 4 días comiendo patatas fritas con kétchup. Os reís de todos los espectadores», «No tiene helicobacter? Patatas fritas mayonesa kétchup?», «Lo que tenía era más cuento que Calleja» o «Para eso no le duele la tripa» son algunos de los tantos comentarios que pueden leerse en la publicación de Instagram en la que Claudia aparece comiendo.

Entre los mensajes, se puede leer el de Desy Rodríguez, ex concursante de Gran Hermano 14 y Supervivientes 2022, que no ha dudado en criticar la actitud de la joven: «¡Tiene más rollos! Lo que tenía miedo a no jugar con ventaja y en pareja y que fuera el guapo del novio le pusiera los cuernos… más bien debería curarse la inseguridad y comprender que la vida no se rige por tener un hombre al lado».

Sin duda, estamos ante un gesto que no está dejando indiferente a nadie. Y es que, aunque Claudia no hubiera sido expulsada por el público, habría tenido que abandonar el concurso por prescripción médica. De esta forma, lo que nadie entiende es cómo teniendo la bacteria que tiene puede darse tal festín sin aparente preocupación: «Si tuviera helicober no podía estar comiendo lo que comes. Esto parece un circo y no el de Ángel», sentenció otra espectadora en la mencionada publicación de Supervivientes 2024 en Instagram. ¡Una situación que, desde luego, va a dar mucho de qué hablar!