Claudia Martínez: se confirma la dolencia que padece y que deberá tratarse tras ‘Supervivientes 2024’

No es ningún secreto que Claudia Martínez no ha vivido sus mejores días en Honduras desde que comenzó su aventura en Supervivientes 2024. Hace poco más de una semana, la joven se quedó verdaderamente destrozada al saber que el expulsado era Mario González, su pareja. Tan solo unos días después, fue evacuada y se enteró de que su novio había rechazado participar en la repesca.

En las últimas galas de Supervivientes 2024, y a pesar de estar aislada del resto de sus compañeros, Claudia Martínez conectaba en directo con los presentadores. De esta forma, les iba comunicando que se iba encontrando mejor del fuerte dolor estomacal que sufría. Es más, el pasado miércoles en Supervivientes: Tierra de Nadie, se le comunicó que el equipo médico no pudo tomar una decisión sobre la continuidad de la joven en el concurso.

Y todo porque todavía les faltaba una prueba crucial para conocer qué es lo que provocaba esos fuertes dolores en ella. Es más, los médicos hicieron la siguiente valoración: «La paciente sigue estable y comienza a tolerar la dieta. Se han realizado análisis de sangre y ecografía abdominal. Estamos a la espera del resultado de serología para el helicobacter. Este será el que decida si puede continuar en el programa».

En la gala del jueves presentada por Jorge Javier Vázquez, los doctores finalmente pudieron hacer saber a Claudia Martínez el resultado de la prueba, y era positiva. El comunicado decía lo siguiente: «Claudia ha mejorado de su problema gástrico que obligó a su evacuación de la playa aunque el resultado de la prueba serológica es positivo, lo que obliga a que complete su estudio e inicie el tratamiento específico de su cuadro en España».

De esta forma, Laura Madrueño confirmó que si la joven no hubiera sido expulsada, tendría que haberse marchado de Supervivientes 2024 igualmente. Por lo tanto, la ya ex concursante deberá someterse a un tratamiento nada más llegar a España para poder solventar, de una vez por todas, el problema de salud que padece.

Nada más enterarse de que había sido expulsada, la ex participante de La isla de las tentaciones reconoció sentirse mucho más aliviada ya que por fin iba a regresar a casa. Era algo que no podía esconder. «Gracias a la audiencia. Igual me han echado porque me odian, pero gracias. No estoy orgullosa de muchas cosas, pero gracias», aseguró la joven.

Claudia Martínez sorprende con unas inesperadas palabras hacia Mario González

Antes de abandonar la Palapa de Supervivientes 2024 para siempre, Jorge Javier Vázquez le hizo saber que Mario, que se encontraba en plató, se le quedaba «una carita» cada vez que ella hablaba. Fue entonces cuando la ex participante de La isla de las tentaciones sorprendió lanzando el siguiente mensaje: «Ya hablaremos».

Lejos de que todo quede ahí, la recién expulsada de Supervivientes 2024 aprovechó la ocasión para ir muchísimo más allá: «Te quiero un montón, pero tengo que hablar con él cositas». Como era de esperar, el resto de participantes del reality se quedaron sin palabras: «No nos dejes a nosotros así», pidieron, pero fue en vano.