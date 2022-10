Claudia estalla contra Javi en ‘La isla de las tentaciones’: «Es una carga»

Claudia y Javi iniciaron su aventura en La Isla de las tentaciones para poner a prueba su relación. Para Javi, Claudia es su primera relación seria, ella sin embargo ha tenido varias parejas antes, y quiere que su pareja se relacione con otras chicas y no dependa emocionalmente de ella para todo.

En la primera hoguera de confrontación Claudia no pudo ver imágenes de su pareja, pues según el programa eso cambiaría su forma de vivir La isla de las tentaciones y no le vendría bien a ninguno. Claudia en los primeros días de programa se dio cuenta que estaba más enamorada de Javi de lo que ella creía y comentó que era un 10 como persona, pero necesitaba que no la agobiara tanto.

Javi sin embargo tuvo que ver unas imágenes de su novia que no le gustaron tanto, pues nunca había visto a Claudia recibiendo besos de otros chicos. Javi se quedó destrozado y con miedo de perder a su chica.

Durante la segunda hoguera de confrontación, Claudia tiene imágenes de su pareja. Imágenes que no le han gustado nada, pues Javi aparecía llorando en su habitación y sin participar en las pruebas o juegos que hacen las chicas, según él, le estaría faltando el respeto a su pareja si participara en ellas.

Claudia al ver estas imágenes se enfadó mucho y llegó a calificar la actitud que estaba teniendo su novio como “una mierda”, según Claudia, no han ido al programa ha estar llorando sino a ponerse a prueba y con esa actitud no está consiguiendo nada.

Dejando atrás su gran enfado, también comentó que le dolía mucho ver así a su novio y que necesitaba que espabilara y se relacionara con las chicas. “Es que sino me va a perder. No puedo estar con una persona que sin mí no hace nada”, expresaba claudia durante el programa.