Chris Martin desvela la razón por la que solo hace una comida al día

Coldplay ya está trabajando en su nuevo disco. El grupo británico liderado por Chris Martin, compagina la segunda etapa de su gira mundial Music of the Spheres World Tour, con la creación de nueva música. Una vida frenética para la que aún tienen tiempo de conceder entrevistas.

En una de sus últimas entrevistas, el vocalista de la banda, Chris Martin, reveló que el nuevo disco del grupo ya está casi terminado, una noticia con la que sorprendió gratamente a sus fans. Además, en esta entrevista también reveló un curioso dato sobre su dieta.

Los integrantes de Coldplay llevan un ritmo de vida frenético. Embarcados en su gira mundial, tanto Chris Martin como sus compañeros saben que tienen que estar en forma tanto física como mentalmente para poder enfrentarse a este reto profesional.

Hear me try to find common ground with rock superstar Chris Martin, without seeming deranged. @coldplay https://t.co/pfOk236hQr pic.twitter.com/XoNIkJPXgl

— Conan O’Brien (@ConanOBrien) March 20, 2023