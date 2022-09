Charlie Puth estrena ‘I Don’t Think That I Like Her’, su nuevo single

Charlie Puth, con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los artistas más reconocidos a nivel mundial. No solamente destaca por tener una voz sencillamente espectacular sino que, además, también cuenta con una manera realmente mágica de componer canciones. Algo que, desde luego, no deja indiferente a nadie.

Este 2022 está siendo muy especial para Charlie Puth. Y es que, el próximo 7 de octubre, por fin verá la luz Charlie, su tercer trabajo discográfico. Se trata de un proyecto realmente sorprendente en el que ha trabajado muchísimo tiempo. Podría decirse que es el más personal hasta la fecha.

Las expectativas, inevitablemente, están muy altas. Y todo por las canciones que, en estas semanas, el estadounidense ha ido sacando a la luz. Un claro ejemplo lo encontramos en A Smells Like Me, Light Switch o, incluso, That’s Hilarious. Para seguir aumentando las ganas de escuchar ese álbum, Charlie Puth ha querido sacar a la luz un nuevo tema.

En esta ocasión, lleva el nombre de I Don’t Think That I Like Her Anymore. Se trata de un tema sencillamente espectacular, en el que ha sabido reflejar una historia con la que muchísimas personas se han sentido identificadas. Lejos de que todo quede ahí, cabe destacar que estamos ante una canción cuyo teaser ya pudimos escuchar hace unos meses en Tik Tok.

En el vídeo en cuestión, podemos ver al propio Charlie Puth completamente inmerso en el proceso de producción de este I Don’t Think That I Like Her Anymore. Finalmente, después de tanta espera, por fin hemos podido escuchar íntegramente este tema en el que ha hecho partícipes a sus fans de todo el proceso.

¿Aún no has escuchado I Don’t Think That I Like Her Anymore de Charlie Puth? ¿A qué estás esperando? No solamente te recomendamos que lo hagas, sino que disfrutes desde el primer segundo hasta el último. Estamos ante un adelanto más que perfecto de ese Charlie, el tercer álbum del artista, que en cuestión de días verá la luz. ¡Y no podemos tener más ganas!