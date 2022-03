Telecinco emitió este lunes 28 de febrero una nueva entrega de ‘Mi casa es la tuya’. Tras la emotiva entrega protagonizada por Ana Obregón, quien concedió a Bertín Osborne la primera entrevista desde el fallecimiento de su hijo, este lunes fue el turno fue de Bárbara Rey.

La polifacética artista concedió una entrevista muy sincera, en la que repasó junto a Bertín su larga trayectoria profesional. Pero no solamente eso, sino también recordó los capítulos de su vida que más le han marcado, tanto para bien como para mal.

Durante la entrevista, Bertín Osborne preguntó a Bárbara sobre su relación con Edmundo Arrocet. De esta manera, la actriz apuntó que el humorista debería pensar más, por la edad que tiene, en el tipo de gente que entra en su vida y en la importancia que quiere darle.

«Creo que, para la edad que tiene, tendría que darse cuenta quién merece la pena y quién no. Pensaba que con su edad y la mía podríamos haber encajado, pero no. Él su mundo, su vida…» reflexionó Bárbara, sin querer entrar en detalles sobre el fin de su relación.

Una entrevista en la que también estuvieron presentes Sofía Cristo, hija de Bárbara Rey y Claudia, una de las hijas de Bertín Osborne. Por su parte, la hija de la exvedette no se cortó a la hora de dar su opinión sobre Bigote Arrocet.

A pesar de que Sofía Cristo mantuvo una muy buena relación con él cuando ambos concursaban en ‘Secret Story’, encontrando en él un gran apoyo, ahora mismo la opinión que tiene sobre él es muy diferente.

Sofía cree que Edmundo no ha jugado limpio con su madre, y así se lo hizo saber a la hija de Bertín Osborne: «Me caía muy bien y fui yo la que le dije que cuando saliera hablase con mi madre. Lo que no me gustó fue cómo se comportó luego», contó sin querer dar más detalles.