‘Mi casa es la tuya’ recibe hoy a un invitado que promete no morderse la lengua

Mi casa es la tuya regresa esta noche con un nuevo invitado que seguro provocará muchos comentarios y que seguro que no se morderá la lengua en su entrevista con Bertín Osborne.

El presentador abandonará su casa y viajará hasta la isla de Ibiza para encontrarse con todo un icono de la isla que se convirtió en una de las grandes figuras de la televisión a principios de los 2000. Tras apartarse durante años de los medios vuelve para promocionar su nueva empresa y hablar de su nueva vida lejos de los excesos.

Pocholo Martínez Bordiú recibirá a las cámaras en su espectacular casa en la isla, aunque en muchas ocasiones ha dejado claro que vive en un enorme camión. Hablará de su difícil relación que mantuvo con su padre, José María Martínez-Bordiú, barón de Gotor.

🎒Pocholo hará repaso de su vida el próximo lunes en #MiCasaEsLaTuya.

🏡Visitamos a este conocido showman y empresario en su preciosa casa de Ibiza.

🔵 El lunes a las 22 horas en @telecincoes pic.twitter.com/Ta83hzW1Rm — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 2, 2023

Su relación fue prácticamente inexistente, pero con su madre estaba muy unido, emocionándose al volver a hablar de ella: «Era guapísima y amorosa. Se desvivía por nosotros y aguantaba además a mi padre, que no era fácil”. Pocholo heredó, eso sí, el título de barón de Gotor, aunque no presume de él.

El invitado de Mi casa es la tuya hablará de su deseo de ser padre: «He querido ser padre, pero luego no ha podido ser y ahora no sé si tengo edad para tener hijos». Ese amor lo ha volcado en Bosco, su sobrino, que ahora es protagonista en Supervivientes 2023 como concursante.

Su hermana Clotilde, madre de Bosco, se unirá a la charla para dar una de las pocas entrevistas que ha concedido a los medios de comunicación. Recordarán el matrimonio de Pocholo con Sonsoles Suárez, hija de Adolfo Suárez, primer presidente del Gobierno: “Nos separamos, no de mutuo placer, pero sí de mutuo acuerdo”.

Como ni invitado ni presentador se pondrán a los fogones, dejará que el chef Rafa Zafra cocine un espectacular almuerzo. A la comida acudirá Ricardo Urgell, empresario y fundador de la mítica discoteca Pachá Ibiza que hablarán de lo importante que ha sido, y sigue siendo, Pocholo en la isla y en sus discotecas.