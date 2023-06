‘Mi casa es la tuya’: Pocholo se sincera sobre su deseo frustrado de tener hijos

Mi casa es la tuya recibió este lunes la visita de Pocholo. El empresario se sentó con Bertín Osborne para abordar los momentos más destacados de su vida privada y profesional, demostrando una vez más que es una persona transparente y sin filtros.

Uno de los temas que abordó Pocholo Martínez-Bordiú fue el de no haber tenido hijos. Cuando el presentador de Mi casa es la tuya le preguntó si alguna vez había querido tener hijos, él reconoció que sí. Además se sinceró sobre la ilusión que le hubiera hecho ser padre:

“He querido tener un hijo, pero al final no lo he podido llevar a cabo por muchos motivos. Sí he querido, pero luego al final no ha podido ser”, expresó, sin querer profundizar en los motivos por los que no ha cumplido ese deseo, que de alguna manera sigue teniendo presente.

Pocholo explicó que el deseo de tener hijos ahora lo tiene «más que nunca porque ahora ves a tus amigos con sus hijos, pero la verdad que es un tema que lo tengo ahí, ya no sé si tengo edad o no para tener hijos”, explicó ante la atenta mirada de Bertín.

Además, aseguró que tiene claro que habría sido un buen padre. “Creo que mi mejor trabajo sería ser padre, soy una persona que me abro, cariñoso. Estoy seguro de que sería un buen padre y he aprendido mucho de cómo fue mi padre conmigo, era una tortura. Lo haría muy distinto, era otra época, era otra cosa”, señaló.

Su hermana Clotilde Martínez-Bordiú, madre de Bosco (actual concursante de Supervivientes 2023), también respondió a la pregunta de si le gustaría que su hermano fuera padre. «Ahora mismo, yo estoy encantada, ojalá hubiese tenido un hijo, pero Pocholo no es de esas personas que necesita al hijo y en Bosco ha encontrado un personaje que se adapta mucho a él», explicó.