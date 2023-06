‘Mi casa es la tuya’: India Martínez aclara su verdadera vinculación con Sergio Ramos

Mi casa es la tuya regresó un lunes más al prime time de Telecinco y lo hizo de la mano de una invitada de lujo, la cantante India Martínez. En esta ocasión, fue el propio Bertín Osborne quien se trasladó hasta la casa de la artista en Sevilla. Un encuentro donde hablaron de numerosos temas, momentos y situaciones que han marcado su vida, entre ellos, cuando la prensa la vinculó sentimentalmente con Sergio Ramos.

Dicen que la fama tiene un precio, uno que India Martínez ha conocido de primera mano. “Cada vez se van metiendo más en tu vida, en lo que haces, con quién estás, con quién dejas de estar y al principio lo llevaba fatal, no quiero contar esas cosas”, confesó respecto a cómo se sintió con los titulares de determinados medios de comunicación.

India Martínez habla del momento en el que la relacionaron como pareja de Sergio Ramos#MiCasaIndia https://t.co/iTqMUTaYeu — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 12, 2023

“Quería separar esas cosas de lo profesional y hasta una época lo mantuve, nunca entré en ese mundillo”, afirma la cantante. Ante sus declaraciones, el presentador del programa realizó una importante reflexión. “No es fácil acostumbrarse a eso”, admitió por su parte. Fue entonces cuando Osborne habló de una experiencia que vivió en carne propia.

Al respecto, explicó que una vez lo relacionaron con la mujer de un amigo íntimo, a la que solamente le había dado un efusivo abrazo porque se alegraba de verla. Unas palabras que llevaron a la cantante ha hablar de la ocasión en la que la vincularon con el futbolista Sergio Ramos. “A mí una vez me sacaron en una revista diciendo que era yo, que ponía: ‘La nueva novia de Sergio Ramos’ y era su hermana”, declaraba entre risas.

Debido a esa experiencia y a la magnitud de la información publicada, India Martínez se puso seria y habló de la importancia de contrastar las fuentes. Además señaló que, por aquel entonces, las redes sociales no tenían tanta cabida como en la actualidad, por lo que la hermana del futbolista no era conocida públicamente. Sin lugar a dudas, una experiencia que no olvidará.