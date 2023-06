‘Mi casa es la tuya’: Fernando Tejero confiesa los graves insultos que recibe de los haters

Un domingo más, Mi casa es la tuya regresó a Telecinco con una nueva entrega. Aunque la protagonista del programa fue Luz Casal, Fernando Tejero tuvo un papel muy destacado en la entrevista de Bertín Osborne a la artista, sincerándose con el presentador en una conversación muy personal.

«Yo reconozco que tengo que admitir críticas, constructivas. No esas que se hacen en las redes sociales que son un vertedero de basura», explicaba el actor. Y recordaba: «A mí a veces me han sacado de quicio y he contestado. Y he pagado un peaje».

Fernando Tejero destacaba que «tú te puedes meter conmigo a nivel profesional, y tampoco hiriendo, porque tampoco se trata de eso. Si a mí no me gusta el trabajo de alguien, pues no me gusta, pero no hiero, no me meto en una red social para decir: ‘este trabajo de este es una mierda’. Y ya que se metan con tu vida personal…», reflexionó el actor.

Fernando Tejero responde a quienes piensan que está encasillado: «¿Por qué no destacan que soy ganador de un Goya?» #MiCasaLuzCasal https://t.co/tfiiGvVx5z — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 17, 2023

El actor se sinceró aún más con Bertín Osborne, y pasó a detallar algunos de los insultos más graves que ha recibido a través de las redes sociales. Además, hizo hincapié en los haters, contra quienes estalló, asegurando que en ocasiones se encuentra con comentarios muy hirientes.

«A mí me han deseado la muerte, me han llamado maricón, muérete de sida, te lo juro por mi madre. Me han dicho ‘compraniños’, porque la gente se piensa que yo tengo un hijo de un vientre de alquiler. ¿Dónde está el niño? ¿Me lo he comido?», señalaba el actor.

«Para mí la gente que entra en una red social para decir esas cosas son personas enfermas. Si alguien no me gusta, ni me molesto en entrar en una red social para criticarlo», zanjó el actor, antes de revelar que ha padecido depresión, algo que le hizo cambiar su forma de ver la vida.