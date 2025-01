Carmen Lomana es desde hace años un personaje habitual de la prensa, tanto por las noticias que tienen que ver con su vida privada, como por sus colaboraciones en numerosos medios de comunicación. Pese a que es una de las personas más conocidas de España, todo lo relacionado con su marido ha preferido guardárselo y pocas veces ha querido hablar de él ante los micrófonos, pero eso ha cambiado con la salida de Pasión por la vida, su libro de memorias. En él habla del motivo de no tener hijos y de su relación con Guillermo Capdevila, su marido, fallecido en el año 1999 en un trágico accidente de tráfico. Esa fecha marcó su vida y desde entonces la recuerda como el peor día de su vida, teniéndola marcada a fuego en su mente.

La socialité se encuentra en plena gira de promoción de este nuevo trabajo en el que habla sin tapujos sobre su vida, haciendo parada en Y ahora Sonsoles, programa que se emite cada tarde en Antena 3. Allí ha relatado a Sonsoles Ónega el drama del que pocas veces habla en público. «La gente solo sabe de mí que soy viuda y que mi marido se mató en un accidente de coche». En este relato, ha explicado que la tragedia sucedió un ocho de enero, cuando el empresario conducía para viajar desde San Sebastián hasta Pamplona.

Carmen acudió lo antes posible al centro hospitalario en el que se encontraba para estar junto a su pareja, pero lo que allí se encontró no era lo que esperaba. «Me dijeron los amigos que subiera rápidamente. Cuando vi la cara de estos, pensé: ‘aquí tiene que estar fatal’. Le vi bien, con la cabeza vendada. En el cuerpo no tenía nada. Le dije: Willy, te vas a poner bien», así fue ese primer encuentro.

Aunque ella pensaba en todo momento que no era tan grave, los médicos pronto le dieron la mala noticia y le devolvieron a la cruda realidad. «Yo no me lo creía. Cuando entré en la UCI estaba destrozado, tenía una muerte cerebral. Por eso hice donación de órganos», ha contado.

Como es lógico, al recibir la noticia, Carmen Lomana no pudo aceptar la muerte de su marido en un primer momento: «Cuando los médicos me dijeron que estaba muerto. Yo les dije: ‘A mí no me cuenten cuentos. No se les ocurra desconectarle’»

Aquellas fueron las horas más negras de su vida, un recuerdo que ni ella ni los suyos pueden olvidar por el dolor que le provocó: «No os podéis imaginar lo que fue. Esa noche me quedé en casa con unos amigos. Mi hermana me lo ha recordado y me ha dicho que era horrible oírme, era desgarrador escucharme llorar. Yo no me lo podía creer».

Al no haber sido padres, Carmen y Willy (como le llamaba en la intimidad) vivían entregados el uno para el otro, por lo que con su pérdida su vida se paró en seco. «Se terminó completamente. Al no tener hijos, que esa es otra historia también muy trágica, vivíamos como novios. El uno para el otro. Teníamos una vida maravillosa. Viajábamos y pasábamos temporadas en San Francisco, en Hong Kong. Él tenía clientes en todo el mundo», explicaba.

¿Cómo se conocieron Carmen Lomana y su marido?

Fue en el año 1974 cuando el empresario y la colaboradora se conocieron siendo muy jóvenes durante una noche en Londres. Allí comenzaron un historia de amor que terminaría con una boda que se celebró en Cantabria, lugar del que Carmen tiene un gran recuerdo por haber pasado los veranos allí junto a su familia.

La razón por la que Carmen no ha tenido hijos

Otro de los capítulos más duros de su vida es no haber sido madre, una broma recurrente que ha tenido que soportar durante años, ya que muchos la han tachado de egoísta por no querer pasar por un embarazo para no cambiar su físico. Pero nada más lejos de la realidad, puesto que Lomana ha contado a Sonsoles Ónega que sí quería formar una familia, pero no pudo.

Llegó incluso a quedarse embarazada, pero todo se complicó al ser extrauterino y la intervención la dejó estéril, un duro golpe para ella que incluso afectó a su relación. «Yo le dije a Guillermo que nos íbamos a separar porque yo no podía ser madre. Yo le dije que no quería que condicionase su vida por aquello», ha recordado.

«Sabía que él quería tener una familia. Esto le sentó fatal. ‘¡Cómo me puedes decir esto!’. Me dijo que él lo único que quería en la vida era estar contigo y me dijo que íbamos a ser novios eternos», un amor que se mantuvo intacto hasta 1999, momento en el que una placa de hielo a la salida de un túnel provocó el accidente mortal del empresario.