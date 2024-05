Carmen Borrego se sincera sobre el problema de salud que padece Terelu Campos

No es ningún secreto que Carmen Borrego y Terelu Campos no han vivido unos meses fáciles, ni mucho menos. Desde el fallecimiento de su madre María Teresa Campos hasta la tormentosa separación del hijo de la ex concursante de Supervivientes 2024. Recordemos que, a través de una portada en una reconocida revista, José Almoguera atacó duramente a su madre.

Recientemente, la que más ha dado de qué hablar ha sido Terelu Campos. Y todo por su sonada y repentina ausencia en televisión. Desde el pasado 8 de mayo, la presentadora de televisión no ha publicado absolutamente nada en redes sociales, lo que ha preocupado muchísimo tanto a sus seguidores como a su círculo cercano.

Este gran misterio quedó resuelto en Espejo público, programa que presenta Susana Griso en Antena 3. En este espacio, Alonso Caparrós leyó un mensaje que Terelu Campos le había hecho llegar, al ser consciente de la enorme preocupación que ha generado: «Hola Alonso, estoy bien. Solo tengo un edema en las cuerdas vocales que me estoy tratando, espero que tú también». Ante esta confesión, la presentadora de Espejo público no tardó en dar a Terelu Campos un importante consejo: que dejase, de una vez por todas, el tabaco.

Carmen Borrego arroja luz sobre la ausencia de Terelu Campos en televisión

Como no podía ser de otra manera, además de los compañeros de Atresmedia, en Mediaset también se han mostrado preocupados por la hija mayor de María Teresa Campos. Un claro ejemplo lo encontramos en el programa Vamos a ver de Joaquín Prat, que no han tardado en hacerse eco de esta ausencia.

Carmen Borrego, hermana de Terelu Campos y colaboradora habitual de Vamos a ver, ha querido arrojar más luz sobre este asunto y, sobre todo, lanzar un mensaje de tranquilidad: «Hablamos todos los días y está perfectamente bien». Por lo tanto, parece que la madre de Alejandra Rubio está al margen de todo tipo de polémica.

Una de las más recientes y sonadas tiene una estrecha relación con el equipo de Ni que fuéramos. Entre otras tantas cuestiones, hemos podido ver cómo Kiko Matamoros mostraba su descontento tanto con Terelu Campos como con Alejandra Rubio: «Me duele lo que ha ocurrido, lo que entiendo como una repugnante traición».

No podemos olvidar, a su vez, las palabras que Belén Esteban dedicó a la hija de María Teresa Campos durante su participación en Late Xou de Marc Giró: «No se la espera. A lo mejor, ahora que estamos en canal TEN se anima». Además, la de Paracuellos insistió en que «cuando hay que estar hay que estar».