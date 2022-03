La entrevista que Carmen Borrego ha concedido a Kiko Hernández esta misma semana ha traído cola. Entre todas las declaraciones de la periodista, una de las más polémicas ha sido sobre María Patiño. Por ello, la colaboradora ha respondido a sus palabras este miércoles al inicio de ‘Sálvame’.

«Muchas personas me han hecho daño y han conseguido que yo me hunda. La persona que más daño me ha hecho ha sido María Patiño», decía Carmen Borrego en su entrevista con Kiko. Y tras entrar en el plató de ‘Sálvame’ aseguró que no se tiene «que justificar en nada, voy a explicarme pero no a justificarme».

«Cuando digo lo de María digo que eso se arregló y desde luego no es la única persona que me ha hecho mucho daño, pero es una persona que me lo ha hecho y se lo he dicho a ella», explicó la hija de María Teresa Campos.

María Patiño contesta con dureza a Carmen Borrego: “Vuelves a estafar a la gente” https://t.co/zvidn4U0J4 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) March 30, 2022

María Patiño ha querido recalcar que ha dicho «la que más daño le ha hecho» y que eso «es ser mala persona». Tras esto le ha preguntado de nuevo si le ha hecho tanto daño, a lo que Carmen Borrego ha respondido: «Hay otra persona que me ha hecho más daño, pero no voy a decir quién es».

«¿Yo te he traicionado?», le ha preguntado María Patiño «Por supuesto que no, creo que los últimos meses he partido de cero, se me hace una pregunta y contesto lo que siento», explicó Carmen Borrego. «Si fuera una persona que hace daño, ahora montaba aquí el 2 de mayo, pero no lo voy a hacer», aseguró su compañera visiblemente molesta.

Por otro lado, Gema López también vio en directo lo que la hermana de Terelu Campos ha dicho de ella: «Muchas veces hay que ser un poco más humilde. Muchas veces conmigo no se porta bien», expresó la colaboradora, también muy dolida con sus compañera.