Carmen Borrego, entre lágrimas al enterarse del sexo de su primer nieto por un vídeo de ‘Sálvame’

El equipo de Sálvame ha revelado la noticia de que Carmen Borrego no ha asistido a la baby shower de su nieto. Este famoso evento muy popular en Estados Unidos es una fiesta en la que se revela el sexo de un futuro bebé. Sin duda es una noticia muy triste que la propia abuela no sea invitada a esta celebración.

Desde el programa han afirmado que la colaboradora ya conocía anteriormente que su nieto iba a ser un varón gracias a la revista Semana. Sus compañeros han decidido hacerle un regalo para compensar el mal trago: un body de bebé con una frase escrita en el que pone “Abuela, eres la mejor”. Kiko Matamoros ha sido el encargado de darle el obsequio y cuando lo ha tenido en sus manos la hija pequeña de María Teresa Campos ha comenzado a llorar.

Su hijo y su nuera no le han invitado a la babyshower de su nieto 😨 #yoveosálvame https://t.co/m01qXCiOXZ — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 8, 2023

“Sin duda alguna, voy a ser la mejor abuela”, ha reafirmado las palabras escritas en la prenda mientras continuaba visiblemente emocionada. Después ha agradecido el gesto al resto de colaboradores de Sálvame y ha continuado hablando. “Las cosas tampoco son como se están contando”, ha comenzado a decir Carmen Borrego. A continuación, ha confesado que la información de que conocía el sexo de su nieto por la revista Semana era totalmente falsa: “Me he enterado por el vídeo que ha puesto el programa”.

Este hecho ha extrañado mucho a sus contertulios que obviamente han querido saber más, pero Borrego no ha querido hablar y ha afirmado que todo esto no era parte de un acuerdo: “La decisión es mía”. “Voy a ser la mejor abuela, y su abuela siempre va a estar”, ha expresado apenada. A pesar de la situación ella va a volcarse de lleno en su futuro nieto.

Por último, ha querido dejar claro que nunca más va a volver a revelar información de sus familiares que pueda llegar a ser noticia para no ser objeto de críticas. “En este momento me quiero poner a salvo y nadie me va a acusar más de que filtro nada”, se ha mostrado contundente Carmen Borrego.