Carmen Borrego estalla contra Kiko Hernández: «Tú provocaste a Gustavo»

La polémica surgida alrededor de la familia de María Teresa Campos, al descubrirse por parte de Kiko Hernández que Gustavo, el chófer y persona de confianza de esta ha vuelto a dejar momentos muy tensos entre Carmen Borrego y el colaborador.

La hermana de Terelu Campos descubrió la existencia de un chat donde se encontraban Kiko Hernández, Gustavo, Belén Rodríguez y una amiga suya de confianza, utilizado para reírse de ella tanto a nivel personal como físico, por esta razón, Carmen Borrego no podía más y decidió no volver a tener contacto con ellos y expresarles como se sintió al descubrirlo.

Kiko ha facilitado el contenido del chat que el programa ha llamado “de los traidores”#yoveosálvamehttps://t.co/EOl5K4Wk8t — Sálvame Oficial (@salvameoficial) January 25, 2023

Kiko Hernández dejó que el equipo de Sálvame pudiera leer las conversaciones del chat y la hija de María Teresa Campos aprovechó para leerlo también, al terminar, le tachó de ser el culpable de todo: “Aquí se ha mentido mucho y tu eres el qué provoca a Gustavo para que hable mal de mi madre”, en ese momento el acusado se comenzaba a reír en su cara: “Salvemos a Gustavo, lo que pasa es que claro hay que salvar a Gustavito porque como le pagáis una nómina y encima se ríe de vosotras pues claro”, y ahí empezaba toda una pelea por ver quien tenía razón.

“Mientes, mientes y mientes. Eres un manipulador, no has sacado ni una prueba de nada. Con este tema ha quedado clarísimo lo manipulador que eres, has mentido y has manipulado desde el principio hasta el final con este tema y te han pillado con el carrito del helado”, decía Carmen Borrego muy enfadada. Mientras tanto el colaborador no paraba de negar todo lo que estaba diciendo y echarle en cara que Gustavo les ha traicionado y no son capaces de admitirlo.

La acusación de Carmen Borrego a Kiko Hernández en #yoveosálvame https://t.co/ZhxAvMwgdp — Telecinco (@telecincoes) January 26, 2023

“¿Y tú que haces que me pones a mi una carita por delante y me pute** por detrás. Te piensas que soy imbécil y no lo soy, nunca me he creído que fueras mi amigo”, reprochaba la colaboradora, después de esto Jorge Javier Vázquez trataba de poner algo de control en el programa pero le resultó prácticamente imposible. Finalmente, todo acabó en una guerra de reproches y ver quién quedaba por encima del otro.