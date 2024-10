Carmen Borrego continúa haciendo frente a un auténtico drama familiar. Es un hecho que la relación con su hijo José María Almoguera es inexistente por diversas razones. Entre ellas, que tanto él como su ex nuera, Paola Olmedo han protagonizado diversas portadas y han concedido alguna que otra entrevista en televisión. Y es que tras la entrevista del nieto de María Teresa Campos en De Viernes, la que fuera su mujer quiso romper su silencio. Ella, en este caso, lo hizo para TardeAR con el objetivo de dar a conocer su versión de los hechos. No quería quedarse de brazos cruzados ni en silencio, sin que se hiciese público su testimonio. «No sabía que el estar yo embarazada podía haber sido un negocio, y no iba a vender una cosa para que mi hijo esté expuesto siempre, no. con mis hijo son juego», aseguró Paola Olmedo en su entrevista para TardeAR, programa presentado por Ana Rosa Quintana.

«Llevaba solo 13 días embarazada y Carmen vino y propuso hacer una exclusiva del embarazo. Estoy tan enfadada con Carmen porque lo ha hecho porque ha querido», reconoció la ex mujer de José María Almoguera. Lejos de que todo quede ahí, Paola Olmedo no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para ir mucho más allá: «Carmen Borrego debería disculparse el resto de su vida con su hijo». Mientras ella se sinceraba en TardeAR, José María Almoguera no tardó en dejar en el aire una posible reconciliación con su madre. Es más, advirtió que el próximo viernes 4 de octubre «la verdad iba a salir a la luz» en su nueva entrevista para De Viernes. En esta ocasión, en plató. Como no podía ser de otra forma, desde Vamos a ver, Carmen Borrego acabó reaccionando a las fortísimas acusaciones y declaraciones que ha dado su ex nuera en los últimos días.

«No voy a contestar porque creo que la semana pasada ya dejé muy claro cronológicamente cómo fueron los hechos», comenzó diciendo la colaboradora de Vamos a ver, programa presentado por Joaquín Prat en Telecinco. Además, quiso ir mucho más allá: «Nunca vendí el embarazo de ellos sin que lo supieran», insistió, tras las nuevas y fuertes acusaciones por parte de Paola Olmedo

«Es la madre de mi nieto, pero la ex mujer de mi hijo. Ellos verán lo que tienen que hablar y solucionar. Ella ya no pertenece a mi familia, solo es la madre de mi nieto», aseguró la hija de María Teresa Campos, mostrándose verdaderamente contundente al respecto. Además, dejó claro que, según su criterio, Paola Olmedo no estaba jugando limpio ni mucho menos puesto que en cada una de sus entrevistas decía una cosa completamente diferente.

«Conmigo ya no juega. Que haga, diga y cobre lo que quiera, que yo mi conciencia la tengo muy tranquila», continuó explicando la tía de Alejandra Rubio a sus compañeros de Vamos a ver. «Ya he dicho que no querían que la vendiera, pero yo les dije que tenía un contrato y que yo la cobré y que no les he pagado. Y hoy, me alegro de no haberles pagado», sentenció.