La pasada noche del 23 de febrero, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala de GH DÚO 3. El popular concurso se encuentra en la recta final de su andadura, por lo que la cadena emitió una nueva entrega del debate. De esta manera, la audiencia tuvo la oportunidad de ver todo lo acontecido en la casa de Guadalix de la Sierra durante las últimas horas. Un encuentro al que no faltó Carmen Borrego, como defensora de su hijo, José María Almoguera. Y es que, a pesar de ser su primer reality, el participante ha logrado colarse en la final y ser coronado como uno de los finalistas de la edición.

En un momento determinado de la noche, la hermana de Terelu Campos tuvo la oportunidad de ver unas imágenes de su hijo. De esta manera, se pudo apreciar cómo José María Almoguera se encontraba hablando con Marieta y Maica. La ex participante de La isla de las tentaciones explicaba que ya tenía muy claro cómo quería que fuese su futura boda. De hecho, reveló que ya sabía qué diseñador quería para su vestido. Un tema que llevó a que Maica le preguntase al hijo de Carmen Borrego si volvería a pasar por el altar.

Recordemos que José María Almoguera se casó con Paola Olmedo, la madre de su hijo. Un enlace que no duró demasiado y que terminó en divorcio. Por ello, el concursante de GH DÚO se ha sincerado y ha confesado que no tiene pensado volver a casarse. Una confesión que sorprendió mucho a sus compañeras, especialmente tras sus apasionados besos con María ‘La Jerezana’.

El participante explicó que si María quería casarse, nada se lo impedía. Pero, él no sería el novio de ese enlace. Pues, tiene muy claro que los matrimonios no aportan ningún beneficio. Asimismo, y a la pregunta de si volvería a ser padre, José María Almoguera se volvió a sincerar y dejó claro que no. Una serie de respuestas que eran escuchadas en plató por Carmen Borrego y por la propia María.

Tras concluir el vídeo, Ion Aramendi se ha dirigido a la ex participante de la edición para saber su opinión sobre lo dicho por Almoguera. «Me parece fenomenal lo que ha dicho. Nadie me ha preguntado a mí si yo quiero casarme. Ahora mismo no quiero ni tener un hijo tampoco, primero quiero conocerle fuera que le estoy esperando», se defendió ella.

Carmen Borrego se sincera sobre María ‘La Jerezana’

Lejos de quedarse callada, Carmen Borrego ha abordado las declaraciones de su primogénito. «Es lógico que una persona recién separada y con un hijo pequeño, diga que ahora no se quiere casar ni ser padre», señaló. Asimismo, ha confesado que, aunque su hijo y María no han confirmado el inicio de un noviazgo, ha confesado que ella le parece «encantadora».

Ambas han tenido la oportunidad de conocerse un poco durante las galas de GH DÚO y han dejado patente el cariño que sienten por la otra. Se desconoce si, una vez que José María Almoguera salga del programa, será posible una relación sentimental entre él y la andaluza. Pero, eso no ha impedido que unan fuerzas en defensa del participante.