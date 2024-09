Candela Sánchez, influencer argentina afincada en Madrid, se ha hecho viral en X (antes conocido como Twitter) en cuestión de horas. Y todo porque se ha descubierto, a través de un vídeo, que supuestamente ha sido infiel a su pareja. En las imágenes en cuestión se puede ver a la joven con otro hombre en un reconocido bar de la capital de España. Por lo tanto, se ha dejado en evidencia un escándalo que, dadas las circunstancias, generó una enorme expectación entre muchos de sus seguidores. A pesar de que Candela Sánchez todavía estaba haciéndose un hueco en el mundo de las redes sociales, lo cierto es que este escándalo ha generado un gran interés en ella. Tanto es así que su nombre ha aparecido en tendencias de X y ha permanecido en ese lugar durante numerosas horas, precisamente por ese vídeo que se ha compartido como la espuma.

El hecho de que sus cuentas en redes sociales fuesen públicas ha hecho posible que la gente supiese quién era su pareja. Por ese mismo motivo, pudieron comprobar que el joven que ella decía que era su novio no es el mismo que aparece en ese polémico vídeo. De ahí que hayan dado por hecho que Candela Sánchez ha sido infiel a su pareja. Todo comenzó en sus historias de Instagram, donde pudimos ver cómo la argentina compartió una fotografía de ella misma, y lo hizo con una frase muy concreta, como es la siguiente: «La noche huele a jazz club, tabaco, ron, madera». Gracias a esta fotografía, podemos apreciar el look que escogió para la noche. Se trataba de un espectacular vestido verde. El mismo que aparece en ese vídeo por el cual comenzó su auténtico calvario. Sobre todo cuando Furiela, otra creadora de contenido, se hizo eco de lo sucedido.

Y no solamente eso, sino que lanzó una fuerte acusación: «La famosa influencer Candela Sánchez fue captada siendo infiel en un reconocido bar de Madrid». En otra publicación, quiso compartir muchos más detalles de esta presunta infidelidad de la creadora de contenido: «Sigue llegando material inédito». Y fue más allá: «El muchacho en cuestión aparece en una de sus historias. Se conocieron esa noche», no sin antes asegurar que una persona que estuvo en ese bar le ha hecho saber que se fueron juntos de ese lugar.

Al ser consciente del revuelo que se ha generado en redes sociales, Candela Sánchez no ha querido quedarse de brazos cruzados ni mucho menos. Es por eso que no ha dudado un solo segundo en utilizar sus historias de Instagram para pronunciarse y, sobre todo, dejar varias cosas muy claras: «Sobre la situación que estoy viviendo y donde soy nuevamente viral, pensé primero en no decir nada. Porque no. Porque me agota, me drena, no tiene nada que ver conmigo y porque, además, es gente tan mentirosa, patológica y obsesionada que hacen ver a Bebé Reno cual Tinker Bell».

Acto seguido, fue más allá: «Como saben que no me importan sus opiniones sobre mi vida, lo que me pongo, hago, dejo de hacer, el tipo de madre que soy o que no soy, joden a mi entorno. Son mafia». Y añadió: «Es curioso porque la semana anterior inventaron en Twitter que con una amiga éramos pareja jaja nada más lejos de la realidad y así viven en un continuo tormento que ellas solitas leen. Pero esta vez es distinto. Porque con mi familia, no. Y me parece una buena oportunidad para hacer bajar algunas cosas que pienso».

Lejos de que todo quede ahí, Candela continuó sincerándose en otra historia de Instagram: «Lo que esté haciendo en equis sitio es mi problema. Yo vivo mi vida con absoluta libertad, subo dónde estoy, qué hago y demás. Eso en líneas generales. No estoy haciendo nada. Es una idiotez y fui a tomar algo con mis amigos… Y si estuviera haciendo algo, ¿qué? ¿qué saben de mi intimidad, puertas cerradas, arreglos de pareja? Pregunto. Nada».

«Si me leen por acá, escuchan mi podcast, leen mi libro, saben que soy una mujer libre y que vivo todos mis vínculos con puertas abiertas. Vamos, no es sorpresa. Así que viene genial esto para derribar estos mitos misóginos que tienen sobre la dimensión de una pareja», continuó explicando, y añadió: «Es su visión, la respeto, yo tendré la mía. Acá la gente es muy abierta y les puedo asegurar que si escucharan cosas que me cuentan… se mueren. Es hora de abrir un poco más la mente».

Por si fuera poco, Candela Sánchez añadió algo más: «Su malicia, persecución y forma de ver el mundo habla de ustedes, no de nosotros. Ni de lo que fuimos, ni lo de que somos ni de lo que seremos. Por mi parte seguiré siendo libre, seguiré yendo a bares, seguiré subiendo lo que se me cantan las pelotas, con mis amigos de acá y de allá, viajando con amiguis que me inventan de pareja – tremendos mis cambios jaja- y demás». Lo cierto es que estas historias han servido a Candela para desahogarse pero, sobre todo, para zanjar este asunto lo antes posible.