First Dates continúa su travesía por el prime time de Cuatro y este 2024 también lo hace de la mano de sus nuevos solteros. Recientemente, el show de citas recibió a Raúl Dorado, futbolista de 23 años e integrante del equipo XBuyer. El ganador de la última temporada de la competición acudió al programa con el objetivo de probar nuevas experiencias, y así lo dijo.

«Llamo la atención, soy un poco carismático y confío mucho en mí, que es una faceta muy buena mía. Tengo mucha seguridad en mí mismo y sin miedo a nada», explicó en su presentación. «Salgo bastante de fiesta con mis amigos y tal, no tengo problemas nunca, pero dije ‘venga, va, por probar cosas nuevas», añadió.

Su cita de la noche fue Lula, una argentina de 20 años y estudiante de Economía. «Yo tengo pasión por los futbolistas, es como mi debilidad. Ya sea futbolista o de cualquier otro deporte, amo que sean deportistas e irlos a ver y apoyarlos desde la tribuna. Yo ahí en primera fila, siempre», señaló. La primera impresión entre ambos fue bastante fructífera por ambas partes.

«Tiene cara como yo: de peligro. De que si quiere jugar, vamos a jugar. Entonces, de mi estilo, muy de mi estilo», comentó Raúl. Tras pasar a la mesa para conocerse un poco mejor, el soltero le habló de cómo había sido su paso por la Kings League, el torneo de fútbol de Piqué e Ibai Llanos que se emite en la plataforma de Twitch.

«Al principio, cuando empecé con la Kings League, tuve que acudir a un psicólogo. De repente eran tantas emociones nuevas y tan de golpe todo que dije ‘host**, cómo lo voy a llevar, necesito un poco de ayuda para estructurarlo un poco’. Pasas de cero a cien y tienes que saber llevarlo porque si no te estrellas», admitió.

Asimismo, Raúl le confesó que conocía al Kun Agüero, ex futbolista argentino y uno de los presidentes de los equipos de la competición. «¿Me puedes llevar a conocerlo alguna vez?», se sorprendió la soltera.

«El ambiente de la farándula me gusta, me parece divertido, raro… Eso suma puntos», señaló la argentina. Al final de la velada, en la decisión final de First Dates, ambos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose fuera de cámaras en una segunda cita.