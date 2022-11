Camila Cabello se hace viral por una actuación en la que pronuncia mal esta palabra

Camila Cabello se ha convertido en una de las artistas más aclamadas y sonadas de la industria musical, de eso no cabe duda. Desde que formaba parte de Fifth Harmony como desde que comenzó su andadura musical como solista, la cantante ha ido cosechando grandes hitos en su carrera musical.

Precisamente, uno de ellos entonar el tema navideño ‘I’ll be there for Christmas’ durante su actuación en La Casa Blanca, el pasado mes de enero. Pero, este momento dejó consigo lo que se ha convertido en uno de los más virales de las redes sociales. ¿El motivo? Un pequeño cambio de pronunciación en la palabra ‘navidad’ en inglés que dijo la artista de origen cubano.

La plataforma Tiktok se ha llenado de vídeos y audios de Camila Cabello cantando algo parecido a «¿QUISMOIS?», en lugar de «Christmas». Un pequeño error que podría deberse a los nervios del momento, pero que no ha pasado desapercibido por los internautas. De hecho, ha sido tal el movimiento que hasta la propia Camila ha publicado un video donde aborda al tema con humor.

Acumulando más de 12 millones de visualizaciones y 2.5 millones de ‘me gusta’, la cantante se desdobla y se presenta como la profesora de técnica bocal de Camila, a quien intenta hacer pronunciar bien la palabra «Christmas». Un audiovisual donde termina pronunciando «quismois» todas las veces, demostrando con ello que se ha tomado este revuelo con todo el humor del mundo.

Y es que, como dice el refrán: «Si no puedes con el enemigo, únete a él». Por ello, Camila Cabello no ha dudado recordar de una manera divertida que hasta las grandes estrellas de la música no son perfectas, sino humanas. Sin duda, un video con el que la artista se ha vuelto a coronar.