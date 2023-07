C Tangana presenta el himno del centenario del Celta y deja en shock a sus seguidores

C Tangana ha sido el elegido para componer el himno del centenario del Celta de Vigo y el resultado ha sido Oliveira Dos Cen Anos. Una obra de arte audiovisual que ha enamorado tanto a celtistas como a los fans del madrileño. Además, ha participado también en su producción.

La búsqueda del interprete del himno comienza a raíz de un tweet publicado por Radio Vigo sobre cuál podría ser el candidato indicado. Aunque no estaba entre las propuestas, fue el propio artista el que se ofreció voluntario debido a su ascendencia paterna natural justamente de Vigo. Él se desmarcó de polémicas afirmando que “si la afición no quiere, yo paso… Pero si a la peña le mola voy a hacer un himno que esté to’ guapo”. Finalmente, en marzo de 2023 fue confirmado oficialmente que él sería el encargado de hacerlo.

El rapero ha decidido quedarse detrás de escena (salvo para un breve cameo en el videoclip) y dejar todo el protagonismo a artistas gallegos. De esta manera, los intérpretes de la canción son la Coral Casablanca, As Lagharteiras, Lilaina, Simeón Cantó Gavira (de la banda Keltoi!), Pablo Drexler y Alizzz. Incluye también las voces de los aficionados de la peña celtista de fútbol Tropas de Breogán.

La letra contiene numerosas referencias a la cultura gallega, de Vigo y al club en general. El título del himno viene del escudo de la ciudad de Vigo (contiene un olivo) y a los 100 años que cumple el club. Algunas de ellas son un pasaje del poema Ondas do mar de Vigo del trovador gallego Martín Codax o una frase de la canción 1923 (considerado himno no oficial del equipo) del grupo vigués Keltoi! cuyo intérprete participa ahora en el himno oficial tal y como se menciona arriba.

En lo que respecta a lo audiovisual, C Tangana se alía con Little Spain como es habitual para crear una magnífica obra. Vanguardia y tradición se mezclan en un videoclip emotivo y muy emocionante. La ría de Vigo es el espectacular paraje en el que se desarrolla la acción y de nuevo múltiples referencias plagan este trabajo. Miles de aficionados celebran con cánticos sobre el puente de Rande entre los que se encuentra el propio artista y entre ellos se encuentran mezcladas algunas pandereteiras, tradicionales del folklore gallego. Alejadas del bullicio, otras personas vestidas de negro contemplan este espectáculo a lo lejos. Estas son nada más y nada menos que los celtistas que ya no se encuentran aquí y a los que se ha querido rendir homenaje.