El brutal cambio de Techi Cabrera, ex de Kiko Rivera: así es su vida ahora

Techi Cabrera, la concursante de GH VIP que hace más de una década estuvo sentimentalmente ligada a Kiko Rivera, ha vuelto a la televisión después de varios años completamente alejada de los focos, y su reaparición ha destapado una etapa de su vida mucho más dura de lo que muchos imaginaban. La madrileña desapareció tras su paso por la versión VIP de Gran Hermano, donde formó parte del círculo sentimental entre Omar Montes, Isa Pantoja y Asraf. Ella tuvo su affaire con Omar Montes y llegó a quedarse embarazada del cantante, aunque sufrió un aborto. Tras aquello, desapareció por completo y ahora podemos saber los complicados momentos que ha pasado desde entonces.

La historia sentimental de Techi Cabrera con Kiko Rivera comenzó a situarla en el centro de la prensa del corazón a finales de la década de los 2000. Formalizaron su relación entre 2008 y 2009, con la aprobación incluso de Isabel Pantoja, aunque finalmente terminó en ruptura. En septiembre de 2013 volvieron a reencontrarse e intentaron retomar su historia, sin que aquella segunda oportunidad saliera tampoco adelante. La propia Techi ha explicado recientemente en ¡De Viernes! que estuvieron juntos ocho meses, tiempo en el que llegó a integrarse por completo en el mundo de los Pantoja, y que durante la relación se quedó embarazada y decidió interrumpir el embarazo por su cuenta, pues fue una decisión que, según contó, no compartían ni él ni Isabel Pantoja.

Tras su historia con Kiko, otro nombre relacionado con el clan Pantoja llegó a su vida. Ese era Alberto Isla, expareja de Isa Pantoja. Techi y Alberto llegaron a casarse por la Iglesia el 13 de diciembre de 2014, aunque el matrimonio resultó extremadamente breve, con la separación llegando apenas 21 días después y el divorcio consumado aquel mismo verano. Durante esa etapa, Techi volvió a quedarse embarazada, aunque en esta ocasión perdió el bebé y tuvo que someterse a una intervención médica.

Antes y después de ambas historias, también estuvo sentimentalmente relacionada de forma intermitente con Miguel Torres, actual pareja de Paula Echevarría, desde 2006, año en el que sufrió además un grave accidente de tráfico del que el propio Torres llegó a preocuparse visitándola en casa de sus padres.

Una vida marcada por los problemas de salud mental

Los últimos años de Techi Cabrera han transcurrido totalmente alejados de las cámaras. A finales de 2022 reveló que había sido diagnosticada de trastorno bipolar y reconoció públicamente que atravesaba una etapa muy complicada, con ingresos en distintas clínicas, una discapacidad reconocida del 65% y un tratamiento farmacológico intenso.

En 2023 llegó a tener dos intentos de suicidio, aunque más adelante aseguró encontrarse «bastante tranquila» y recuperada de aquel bache. Su físico también experimentó distintos cambios durante este tiempo, con variaciones de peso de hasta 20 kilos, hasta que en abril de 2025 reapareció con una imagen más cercana a la de su anterior etapa televisiva para anunciar una noticia mucho más feliz: esperaba su segundo hijo junto a su pareja, el empresario Fran Rayo, tras ser ya madre de su primer hijo, Enzo.

Su regreso a televisión y sus nuevas declaraciones sobre Kiko Rivera

Después de más de cuatro años apartada de los focos, Techi ha reaparecido en televisión: en julio se anunció su vuelta a ¡De Viernes! para contar cómo había cambiado su vida, y el 5 de agosto reapareció también en ¡De lunes a viernes!, donde volvió a hablar abiertamente de Kiko Rivera y de episodios hasta entonces poco conocidos de su relación.

Fue en este último programa donde explicó una conversación que mantuvo con él en 2020, cuando ella atravesaba un momento especialmente delicado de salud y él, entonces todavía junto a Irene Rosales, se interesó por su situación, un gesto que Techi agradeció porque le hizo comprobar que su expareja seguía pendiente de cómo se encontraba. Pese a que rompieron hace años, le deseó públicamente lo mejor tras sufrir un segundo ictus, aunque aclaró que no había vuelto a escribirle para evitar ponerle en problemas con Lola, actual pareja del DJ.

Desde Happy FM nos alegramos de que haya superado sus problemas y pueda continuar con su vida lejos de los platós y de las redes sociales.