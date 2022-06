La artista estadounidense Britney Spears ha estallado y ha revelado los verdaderos motivos por los que decidió no invitar a ningún miembro de su familia a su boda, poniendo el foco en esta ocasión en su hermano Bryan Spears, uno de los integrantes de su familia más alejados del foco público.

Aunque Bryan es productor de cine, siempre ha preferido mantenerse en un segundo plano. No obstante, en esta ocasión Britney Spears ha cargado contra él, al considera a su hermano Bryan como el «perro guardián» de su padre, James Spears.

«Durante los 13 años que estuve bajo la tutela paterna me hicieron un test antidrogas tres veces a la semana. Y eso que a mí no me gusta el alcohol. Pero eso sí, mientras tanto tenía que escuchar que mi padre se iba a beber todos los días y que mi hermano se comía su ensalada de langosta con un whisky con Coca-Cola cada noche en Las Vegas después de mi show. ¡Y a veces antes! Él nunca me dejó probar ni siquiera un sorbo», escribió la artista en su cuenta de Instagram para explicar por que no bebió alcohol en su boda.

Britney Spears denied reports that her brother, Bryan, was invited to her wedding. She also slammed his 2020 podcast interview and 2021 Instagram post celebrating her “Britdependence.” pic.twitter.com/24Seouq6ty — Nicholas Hautman (@nickhautman) June 14, 2022

Y añade: «Mi padre se ha sentido poderoso sobre mí durante toda mi vida porque me hacía sentir que yo era absolutamente nada. Me vais a disculpar, pero los policías actúan más o menos igual. Como llevan una estrella en la camisa todos los días creen que eso ya les da la potestad de acosar a la gente».

Tras la entrevista en la que Bryan ha asegurado que no fue a la boda, a pesar de ser invitado, porque le coincidía con la graduación de su hija, Britney Spears ha revelado que no fue invitado: Ninguno de ustedes quería que terminara la tutela, porque a todos os gustaba decirme lo que tenía que hacer y tratarme como un perro. ¡Te has retratado tú solo, Bryan! Nunca fuiste invitado a mi boda. ¿De veras crees que querría a mi hermano ahí, el mismo que me prohibió tomarme un whisky con Coca-Cola durante cuatro años?».

«Tal vez esta noche me fuerce a beberme un whisky, y a mirar la luna mientras te digo: ‘¡Que te jodan!’. Por cierto, yo tengo un asistente que hace mis reservas cuando salgo a cenar. ¿O es que eso tampoco lo sabías?», finaliza el mensaje escrito en su cuenta de Instagram que más tarde ha sido eliminado.