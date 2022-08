Britney Spears da a conocer datos inéditos de su tutela y elimina su cuenta en Instagram

Britney Spears ha vuelto a dar que hablar. La artista estadounidense continúa alimentando las polémicas, en esta ocasión, tras publicar en sus redes sociales un vídeo de 22 minutos, que más tarde eliminó, en el que hablaba sobre la tutela de sus hijos y daba demasiados detalles sobre su vida.

«Tengo ofertas para hacer entrevistas con Oprah y mucha gente por mucho dinero, pero es una locura. No quiero nada de eso. Para mí, va más allá de una entrevista formal», comenzaba diciendo Britney Spears en el vídeo que más tarde eliminó.

«Literalmente me mataron. Sentí que mi familia me tiró. Actuaba para miles de personas por la noche en Las Vegas, la emoción de ser un artista, las risas, el respeto… Era una máquina. Yo era una maldita máquina, ni siquiera un humano. Fue una locura», aseguraba la artista estadounidense.

La artista estadounidense también confirmó en el vídeo que entró por obligación en un centro de salud mental en 2019 debido a que se opuso a realizar un baile y que dentro del centro vivió situaciones de acoso que hicieron mella en su salud mental.

«Me pusieron en un estado mental ignorante para hacerme sentir que los necesitaba y me dijeron ‘Si no haces lo que decimos, te mostraremos quién es el jefe’», confesaba Britney en el vídeo.

Por otro lado, explica que no entendía nada: «Yo estaba como, ‘¿Por qué están haciendo esto?’». y asegura que su padre le dijo: «No te vayas, vamos a ir a juicio y vas a perder. Tengo mucha más gente de mi lado que tú. Ni siquiera tienes un abogado, así que ni lo pienses».

