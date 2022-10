Britney Spears, contundente con Selena Gomez y BLACKPINK y las críticas no tardan en llegar

Britney Spears arremetía hace un mes duramente contra Christina Aguilera y ahora lo hace contra Selena Gomez y BLACKPINK. Desde que Britney se libró de la tutela de su padre, recurre a las redes sociales continuamente para desahogarse. A sus 40 años, la artista ha criticado duramente a su familia por el control y maltrato que habían tenido hacia ella, pero ahora ella también lo hace con sus compañeras de escenario.

Hace un mes, se generó una gran polémica, pues Britney publicaba un mensaje donde mencionaba lo mucho que le costó actuar con su peso y poder verse delgada. Para justificarlo explicaba haciendo referencia a Christina Aguilera, que si ella hubiese actuado con bailarines voluminosos a su alrededor también se hubiera visto delgada. Tras esto la cantante tuvo que pedir disculpas públicamente.

Britney Spears se disculpa por la publicación en dónde supuestamente le estaba haciendo body-shaming a Xtina Aguilera. “De ninguna manera estaba criticando el hermoso cuerpo de Xtina, ella es una mujer hermosa, nunca avergonzaría a alguien, porque sé lo que se siente”. pic.twitter.com/XnYwTqRgAO — Portal Music Universe (@PortalMUniverse) September 13, 2022

Ante estos comentarios, Selena Gomez dejo de seguir a Britney Spears instantáneamente de sus redes sociales, hecho que a la cantante no le ha sentado nada bien. Britney volvió a usar sus redes sociales para criticar esta vez a Selena Gomez y a su discurso pronunciado en los American Music Awards en el año 2016. Discurso que trataba sobre sus problemas de ansiedad y depresión, además de hablar sobre la exposición de los cuerpos en redes sociales.

Britney ha aprovechado este antiguo discurso para arremeter contra Selena, publicando un post donde aparecen las dos juntas y un texto que dice así: “¿No os encanta el descaro de las mujeres que se mantienen firmes recibiendo premios y hablan sobre sus creencias acerca de no mostrar cuerpos en Instagram?, Dicen esto no es algo que yo haría, pero estas mujeres son las mismas que hacen presupuestos de cuatro millones para videoclips donde aparecen chupando y lamiendo helados”, haciendo referencia a la canción Ice Cream, colaboración de Selena Gomez junto a BLACKPINK.

Britney Spears ataca a Selena Gomez por su discurso en los AMAs en 2016 y el video ‘Ice Cream’ con Blackpink. pic.twitter.com/29xndKYabg — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) October 26, 2022

«¡Estas otras chicas tienen algo más que cuerpos bonitos!», continuaba diciendo refiriéndose a BLACKPINK: «¿A quién le importa de qué alardean? Entonces, la próxima vez que vea a alguien en un video de gran presupuesto chupando piruletas, pero dando discursos justos avergonzando a otras mujeres por exponer sus cuerpos, me gustaría decirles que no sean hipócritas mientras chupan su piruleta con un enorme presupuesto… ¿por qué te opondrías firmemente a que las chicas reciban atención como tú y no tengan absolutamente nada?», terminaba diciendo una Britney muy disgustada.