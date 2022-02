Cada vez que Britney Spears habla, la artista suelta una bomba. En esta ocasión, la estadounidense ha cargado contra sus ex agentes, realizando una publicación en su cuenta de Instagram, que más tarde ha eliminado, en la que aseguraba que iba a demandar Lou Taylor y Robin Greenhill, sus agentes mientras duró su tutela paterna.

Tal y como Britney Spears explicó a través de su cuenta de Instagram, acusa a estas dos personas de haber intentado acabar en su vida, asegurando que tanto ella como su padre sufrieron una gran manipulación por parte de la dueña de Tri Star Sports and Entertainment Group y su socia.

Un texto que ha publicado junto a una imagen, que previamente ha acompañado junto a la siguiente frase: “El respeto hacia ti misma debe ser más fuerte que tus sentimientos», antes de comenzar con sus acusaciones hacia sus ex agentes.

