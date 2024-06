Bosco se sincera y confiesa que sigue enamorado de Adara Molinero: «Hasta el día que me muera»

El pasado jueves pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars presentada por Jorge Javier Vázquez. Entre otras cuestiones, pudimos ver cómo Adara Molinero sufrió una fortísima reacción alérgica por la que acabó con la cara hinchada. A pesar del duro momento que estaba atravesando, jamás dejó de contar con el apoyo incondicional de Bosco.

De hecho, fue él quien hizo el alegato para que su compañera se quedase en los Cayos Cochinos de Honduras. Durante estos primeros días de aventura, Bosco se ha preocupado en todo momento por Adara Molinero. Hasta tal punto que la ayudaba a conciliar el sueño por las noches, que no han sido para nada fáciles.

En Palapa, Bosco trató por todos los medios de subir el ánimo a su compañera, y lo hizo con un comentario que no dejó indiferente a nadie: «Pareces un Avatar». Y añadió: «Estás guapísima de Avatar, aunque sea azul y de tres metros». Al escuchar estas palabras, Jorge Javier Vázquez aseguró que lo que Bosco había dicho a su compañera era «muy bonito y romántico».

El ganador de Supervivientes 2023 no pudo evitar sonreír, dejando claro que para él es completamente normal haber cuidado a Adara Molinero cuando no se encontraba bien: «Faltaría más. Alguien que le tengo tanto aprecio y todo… Si está malita, pues faltaría más», reconoció en palapa.

Es entonces cuando Jorge Javier Vázquez no tardó en hacer una pregunta muy contundente a Bosco Blach Martínez-Bordiú. Y era si seguía enamorado de su compañera de edición. Fue entonces cuando el joven quiso tirar de honestidad para sincerarse con el presentador de Supervivientes All Stars.

«Ya te lo dije una y otra vez, te lo dije mil veces. Desde el día que la conocí, hasta el día que me muera», espetó el sobrino de Pocholo. Como no podía ser de otra manera, tras esta gran declaración de amor, todos los concursantes y el propio Jorge Javier Vázquez aplaudieron su sinceridad.

A pesar de estas palabras, Bosco aprovechó la oportunidad para dejar algo muy claro: no quiere meterse en la relación que actualmente mantiene la joven con Álex Ghita, su actual pareja: «Estos días he podido hablar a Adara, de fuera y de todo un poco, y la veo tan feliz y tan estupenda, que yo no me perdonaría romper algo tan especial», reconoció. ¡Qué bonito!