Adara Molinero acaba con la cara desfigurada por una reacción alérgica en ‘Supervivientes All Stars’

El pasado jueves 27 de junio pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes All Stars presentada por Jorge Javier Vázquez. Entre otras cuestiones, fuimos testigos de cómo Adara Molinero y Olga Moreno vivieron una noche de tensión puesto que entre ellas estaba el nombre de la primera expulsada de la edición.

Pero antes de conocer el veredicto de la audiencia pudimos comprobar, una vez más, que el paso de Adara Molinero por Supervivientes All Stars no está siendo para nada fácil. Recordemos que, el día del estreno, la madrileña se negó en rotundo a tirarse del helicóptero como el resto de compañeros. Ella lo hizo un par de días después, tras haber optado por coger las riendas de la situación.

En las últimas horas, Adara Molinero tuvo que ser evacuada por el equipo médico del programa como consecuencia de una fortísima reacción alérgica. «Siempre en mi vida pienso que se puede más y que soy capaz de seguir adelante», aseguraba la ganadora de GH VIP 7 desde la enfermería del programa.

Lejos de que todo quede ahí, Adara Molinero añadió algo más: «Hay veces que hay que parar y decir: no se puede». La subcampeona de Supervivientes 2023 no dudó en sincerarse con Jorge Javier Vázquez sobre lo mal que lo había pasado durante estos días, puesto que ha sido una lucha constante con ella misma.

«Esto ha sido el golpe final. No quiero decepcionar a nadie pero tampoco me quiero decepcionar a mí. Tengo que pensar en mi salud mental», aseguró la madrileña, y añadió, visiblemente afectada por la situación: «Necesito irme a casa con mi familia. Soy una guerrera, pero cuando no se puede…»

A pesar de encontrarse en una situación verdaderamente delicada, Jorge Javier Vázquez le dio una buena noticia, y es que podía regresar junto a sus compañeros de Supervivientes All Stars: «El médico ha autorizado tu vuelta a la playa. Esto se te va a pasar». Además, para tratar de sacarle una sonrisa, el presentador bromeó con la situación: «Lo bueno es que tienes la cara lisa como si tuvieras 14 años. Te vamos a mandar a Supervivientes Kids».

⚠️ El médico autoriza la vuelta de Adara a la playa ⚠️ 🏝️ #SVAllStarsGala2

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/coeqovuoSC — Supervivientes (@Supervivientes) June 27, 2024

Adara Molinero, primera expulsada de Supervivientes All Stars

A lo largo de la noche, la joven repitió en varias ocasiones que necesitaba irse a casa, puesto que no se encontraba para nada bien. Es más, antes de conocer la decisión de la audiencia del reality, se mostró sincera: “Estoy rezando para irme a mi casa con mi familia. Me siento culpable y derrotada. O dicen el nombre de Olga o me va a dar algo en directo”.

Poco después, Jorge Javier Vázquez dio a conocer la decisión de los espectadores de Supervivientes All Stars: “El público ha decidido que se salve de la expulsión… ¡Olga!”. Como no podía ser de otra manera, Adara Molinero estaba feliz por ser ella la primera expulsada: “Gracias. Necesito estar con mi familia. No era mi momento, tenía mi edición muy reciente y sufrí mucho. Encima me ha pasado lo de la cara… Lo he intentado y no he podido, y no pasa nada”.