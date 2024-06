Bosco se sincera en ‘Supervivientes All Stars’ sobre Adara: «Tengo un cariño especial por ella»

Hace tan solo unos días se estrenó Supervivientes All Stars, una edición formada por concursantes que se convirtieron en leyendas de la historia del reality. Entre ellos, como no podía ser de otra manera, se encuentran Bosco Blach Martínez-Bordiú y Adara Molinero, campeón y subcampeona de Supervivientes 2023.

Además de lo que les une a nivel profesional, debemos tener en cuenta que los dos fueron más que amigos durante un tiempo. En un momento dado, en la parte final de la aventura en Honduras, Bosco y Adara Molinero sorprendieron a la audiencia besándose ante las cámaras. Después de su paso por el concurso, los dos decidieron seguir conociéndose.

Es cierto que no se supieron muchos más detalles de esta relación aunque Jonan Wiergo, desde el plató de Supervivientes All Stars, aseguraba que sus ex compañeros de Supervivientes 2023 jamás llegaron a ser novios. Aun así, Bosco Blach Martínez-Bordiú quiso hablar con varios de los concursantes de esta legendaria edición para sincerarse sobre su historia con Adara Molinero.

Entre otras cuestiones, el ganador de Supervivientes 2023 hizo la siguiente confesión: «Salimos del programa, todos mis amigos fuera. No presté tanta atención a lo que debería haber prestado atención». Además, reconoció «ser horrible» con los teléfonos, hasta tal punto que llegó a estar «cinco días sin contestar».

Bosco, respecto a Adara: «Cuando necesita algo estoy ahí por ella»

Tras ver cómo su compañero se estaba sincerando sobre la madrileña, Olga Moreno no ha tardado en ser muy clara, preguntándole si aún seguía sintiendo algo por Adara Molinero. Él no tardó en tirar de sinceridad: «Tengo un cariño especial por ella, estoy muy bien con ella. Cuando necesita algo estoy ahí por ella».

A pesar de todo, reconoce que no sabe si sería capaz de tener una relación seria con ella: «Tener una familia e hijos juntos tendría que ser bastantes cenas después». Eso sí, aseguró que el hecho de que la madrileña fuese madre no fue impedimento para conocerla ni fue el motivo por el que lo suyo no funcionase: «Me enamoré más al ver cómo estaba con su hijo, es una madraza. Yo me lo pasaba genial».

Los sentimientos de Bosco por Adara. «Me enamoré de ella» #SVAllStars25J https://t.co/rejiliPbmP — Telecinco (@telecincoes) June 25, 2024

Adara Molinero decide no abandonar Supervivientes All Stars

El pasado jueves 20 de junio se estrenó esta nueva edición repleta de grandes leyendas del reality que se desarrolla en Honduras. A pesar de que Adara decidió sumarse a esta aventura, todo cambió a su llegada a los Cayos Cochinos. Y es que, al haber pasado tan poco tiempo desde su paso por Honduras, miles de malos recuerdos llegaron a su memoria. Lo pasó tan sumamente mal que se planteó la posibilidad de abandonar, sin tan siquiera haberlo intentado. ¡Algo dentro de ella le impedía dar ese paso!

Jorge Javier Vázquez le brindó la opción de pensárselo, por lo que el pasado domingo dio una respuesta: quiso quedarse. Entre otras cuestiones, por su pequeño al que quería demostrar que con fuerza, lucha y coraje todo se conseguía en esta vida. Es más que evidente que Adara Molinero es una de las reinas de los realities, por lo que no podía faltar en una edición tan especial como esta.