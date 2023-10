«Llorando desconsolada»: Blanca Suárez desvela en ‘El Hormiguero’ su encuentro con Alejandro Sanz

El Hormiguero recibió este martes a una de sus invitadas habituales y mejores momentos deja en el programa de Pablo Motos como es Blanca Suárez. Aunque no acudió sola, lo hizo con su compañero de reparto Enric Auquer, se llevó todo el protagonismo de la noche al recordar el enorme ridículo que hizo en un encuentro que tuvo con el cantante Alejandro Sanz.

Después de la visita de David Bisbal en la que habló de la salud de su padre, los actores de la película Me he hecho viral se sentaron en la mesa de Trancas y Barrancas para hablar de esta nueva comedia que promete ser uno de los taquillazos del otoño.

Fueron las hormigas las que consiguieron con sus preguntas los mejores momentos de la noche gracias a que quisieron saber el momento de mayor ridículo o en el que hubieran dicho algo inapropiado a algún famoso. Blanca Suárez no dudó en recordar lo que pasó en la gala de entrega de los premios Ondas del año 2017, a la que acudió para recoger un galardón.

A la ciudad de Sevilla, donde se celebró la ceremonia, llegó en «un momento personal un poco confuso y triste. Estaba compungida y para nada era mi mejor día. Entonces, salí a recoger mi premio y a dar las gracias. Me puse a llorar, pero no en plan: ‘Qué emoción’. Estaba mal, que no podía hablar, convulsionando, con mocos. Qué horror».

Tras comprobar que la noche no podía ir a mejor, decidió que lo mejor era irse lo antes posible a su hotel: «Dije: ‘Sal de aquí, esto no lo vas a remontar. No te vas a serenar, amiga. Vete a tu casa’. Cogí mi bolso y me fui».

Trancas y Barrancas consiguen ‘Historias engañosas’ de Pablo Motos, @blancasuarezweb y Enric Auquer #BlancaEnricEH pic.twitter.com/mEm25Xve1h — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 3, 2023

En su camino de escapada, la invitada de El Hormiguero se encontró con Alejandro Sanz al salir del escenario mientras él esperaba su turno para salir a recoger un premio y actuar en directo. «Me miró y rompí a llorar, pero nivel leyenda. Me dijo: ‘Ven’. Y ahí me derrumbé. Me vi llorando desconsolada, con los mocos, abrazada fuerte a Alejandro Sanz. En ese momento, apenas le conocía».