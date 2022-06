Beret y Omar Montes anuncian el lanzamiento de ‘Tú y yo’

Beret vuelve más fuerte que nunca con el estreno de nueva música, y en esta ocasión con una colaboración estratosférica. En su última publicación en su cuenta de Instagram, el intérprete de ‘El día menos pensado’ animaba a sus seguidores a que comentaran en la publicación para que revelara el acompañante que tendría su próximo tema: “7.000 COMENTARIOS Y DESVELO LA SIGUIENTE COLABORACIÓN! CONFÍO EN VOSOTROS!!!!”.

Hace unas horas, Beret compartía este reto dirigido a sus seguidores, lo cierto es que, no hacía falta mucho tiempo para que consiguieran alcanzar dicha cifra de comentarios. En el post del sevillano, anunciaba su próximo lanzamiento de ‘Tú y yo’ junto a la sombra de una misteriosa figura. Poco después anunciaría que se trataría nada más y nada menos que de Omar Montes, y que podrán disfrutar de esta colaboración a partir del próximo 17 de junio.

Por el momento, hemos podido ver convertidos a ambos artistas en jugadores de béisbol: “Esa sí que no la veíais venir ehhh”, aseguraba el artista madrileño. Seguidamente, el intérprete de ‘Bandolera’ añadía a la publicación de su compañero creando expectación: “Si supierais que este tema va a ser un himno…😅 acordaros de este comentario”.

Las redes sociales se han hecho eco de la noticia, por ello, la última publicación del artista se ha convertido en un cúmulo de opiniones de sus seguidores respecto a su nueva colaboración con Omar Montes. Entre ellos hay comentarios muy positivos que, entre otras cuestiones, auguran que este tema se va a convertir en un temazo del verano: “Se viene hit!! @beret1996 @omarmontesofficial ⚾⚾⚾”. mientras que también comentarios negativos, que por el momento, no terminan de entender este junte: “Ostras. No me lo esperaba para nada! 😅 a mí personalmente no me gusta este cantante pero tendremos que esperar a ver que tal suena!”.